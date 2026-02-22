Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Ρεάλ Μαδρίτης: Τι συμβαίνει πραγματικά με τον Εμπαπέ; – Στο επίκεντρο ο Αρμπελόα και οι επιλογές του
Ρεάλ Μαδρίτης: Τι συμβαίνει πραγματικά με τον Εμπαπέ; – Στο επίκεντρο ο Αρμπελόα και οι επιλογές του
Η ατμόσφαιρα αρχίζει να βαραίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι τελευταίες εμφανίσεις του Κιλιάν Εμπαπέ έχουν ανοίξει κύκλο συζητήσεων στην Ισπανία, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον και προς τον προπονητή Άλβαρο Αρμπελόα για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το «FootMercato»
Μόλις λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της κορυφής στη La Liga, οι «μερένγκες» γνώρισαν απρόσμενη εκτός έδρας ήττα με 2-1 από την Οσασούνα, εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε απογοητευτική και επανέφερε την πίεση. Το αποτέλεσμα αυτό άνοιξε παράθυρο ελπίδας για την Μπαρτσελόνα, η οποία μπορεί να ανακτήσει την πρώτη θέση εφόσον εκμεταλλευτεί την κατάσταση στις επόμενες αγωνιστικές.
Ο Γάλλος σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής. Η εφημερίδα «AS» περιέγραψε την παρουσία του με μία λέξη «εξαφανίστηκε»,ενώ η «Marca» του έδωσε βαθμολογία 4/10, από τις χαμηλότερες της ομάδας. Η απόδοσή του δεν επηρέασε ουσιαστικά την άμυνα των αντιπάλων, ενώ ούτε η συνεργασία του με τον Τιμπό Κουρτουά λειτούργησε όπως σε προηγούμενα παιχνίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο Γάλλος σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής. Η εφημερίδα «AS» περιέγραψε την παρουσία του με μία λέξη «εξαφανίστηκε»,ενώ η «Marca» του έδωσε βαθμολογία 4/10, από τις χαμηλότερες της ομάδας. Η απόδοσή του δεν επηρέασε ουσιαστικά την άμυνα των αντιπάλων, ενώ ούτε η συνεργασία του με τον Τιμπό Κουρτουά λειτούργησε όπως σε προηγούμενα παιχνίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα