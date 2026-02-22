Ρεάλ Μαδρίτης: Τι συμβαίνει πραγματικά με τον Εμπαπέ; – Στο επίκεντρο ο Αρμπελόα και οι επιλογές του

Η ατμόσφαιρα αρχίζει να βαραίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι τελευταίες εμφανίσεις του Κιλιάν Εμπαπέ έχουν ανοίξει κύκλο συζητήσεων στην Ισπανία, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον και προς τον προπονητή Άλβαρο Αρμπελόα για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το «FootMercato»