Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Αυτά είναι τα περιστατικά ρατσισμού/διακρίσεων που «σημάδεψαν» το ποδόσφαιρο την τελευταία 10ετία – «Πρωταγωνιστής» ο Βινίσιους
Αυτά είναι τα περιστατικά ρατσισμού/διακρίσεων που «σημάδεψαν» το ποδόσφαιρο την τελευταία 10ετία – «Πρωταγωνιστής» ο Βινίσιους
Ένα ακόμη περιστατικό με ποδοσφαιριστή να δέχεται ρατσιστική επίθεση φέρεται – βάσει των καταγγελιών που έγιναν – να έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/2) στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Πρόκειται για το συμβάν με τον Αργεντινό εξτρέμ των «Αετών», Τζιανλούκα Πρεστιάνι προς τον ακραίο επιθετικό των «μερένχες», Βινίσιους, στη διάρκεια του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τα playoffs του Champions League.
Το ποδόσφαιρο «σημαδεύτηκε» από ένα ακόμη γεγονός «ρατσιστικής επίθεσης», καθώς ο άσος της Ρεάλ φέρεται να δέχτηκε ρατσιστικό σχόλιο από τον διεθνή παίκτη των «Λουζιτανών», αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε ο πρώτος και με το οποίο η «βασίλισσα» έφυγε νικήτρια από την πορτογαλική πρωτεύουσα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Το ποδόσφαιρο «σημαδεύτηκε» από ένα ακόμη γεγονός «ρατσιστικής επίθεσης», καθώς ο άσος της Ρεάλ φέρεται να δέχτηκε ρατσιστικό σχόλιο από τον διεθνή παίκτη των «Λουζιτανών», αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε ο πρώτος και με το οποίο η «βασίλισσα» έφυγε νικήτρια από την πορτογαλική πρωτεύουσα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα