Αυτά είναι τα περιστατικά ρατσισμού/διακρίσεων που «σημάδεψαν» το ποδόσφαιρο την τελευταία 10ετία – «Πρωταγωνιστής» ο Βινίσιους

Ένα ακόμη περιστατικό με ποδοσφαιριστή να δέχεται ρατσιστική επίθεση φέρεται – βάσει των καταγγελιών που έγιναν – να έλαβε χώρα το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/2) στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης