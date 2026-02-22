Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, διπλό ο Ατρόμητος στην Τρίπολη, δείτε τα γκολ και τη βαθμολογία

Κλείσιμο





Ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεσή του, με τον Μανσούρ να κάνει με κεφαλιά το 0-1. Στο 41' ο Βέλγος χρίστηκε και σκόρερ μετά από ωραίο σόλο και σουτ.



Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος

18:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ

19:00 Άρης - Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός

1. Ολυμπιακός 50

2. ΑΕΚ 49

3. ΠΑΟΚ 46

4. Λεβαδειακός 39

5. Παναθηναϊκός 33

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25

9. Ατρόμητος 24

10. Παναιτωλικός 21

11. Κηφισιά 20

12. ΑΕΛ 20

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 9

*Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Κηφισιά έχουν 20 αγώνες. ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Άρης, Βόλος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν 21.

Με δύο παιχνίδια άνοιξε το Σάββατο η 22η ημέρα της Stoiximan Super League.Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο Καραϊσκάκη και επέστρεψε στις νίκες και στην κορυφή. Οι ερυθρόλευκοι θα περιμένουν το ΑΕΚ - Λεβαδειακός την Κυριακή για να μάθουν εάν θα παραμείνουν πρώτοι στο φίνις της 22ης ημέρας.Στο άλλο ματς του Σαββάτου ο Ατρόμητος επικράτησε 2-1 του Αστέρα στην Τρίπολη. Την Κυριακή ο Παναθηναϊκός παίζει στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα με την ΑΕΛ και η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό.Ο Ολυμπιακός έψαχνε γκολ και νίκη αφού δεν τα είχε καταφέρει στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και με τον Λεβαδειακό.Οι πρωταθλητές κυριάρχησαν κόντρα στον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη κέρδισαν 2-0 και θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα γκολ.Το σκορ άνοιξε στο 37' ο Πιρόλα. Ο Ιταλός που έπαιζε με μπαταρισμένο κεφάλι σκόραρε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο.Ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Ταρέμι στο 49' και τον Αντρέ Λουίζ να χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη στο 2ο ημίχρονο. Τελικά οι γηπεδούχοι κλείδωσαν τη νίκη στο 89' με ωραίο διαγώνιο σουτ του Γιαζίτζι.Σημαντική νίκη για τον Ατρόμητο στην προσπάθειά του να είναι στα playoffs για τις θέσεις 5-8 που δίνουν εισιτήριο για την Ευρώπη.Οι Περιστεριώτες είχαν σε σπουδαία ημέρα τον Γιουμπιτάνα και προηγήθηκαν 0-2 στο 41'.Ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε καλύτερα στο 2ο μέρος. Ο Μπαρτόλο με απίθανο σουτ εκτός περιοχής μείωσε σε 2-1 στο 79'. Στις καθυστερήσεις ο Χουτεσιώτης απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Καλτσά και κράτησε τη νίκη για τον Ατρόμητο.