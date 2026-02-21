Μεντιλίμπαρ: Είχαμε πολλές ευκαιρίες έπρεπε να καθαρίσουμε νωρίτερα το παιχνίδι

Το σχόλιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού αλλά και για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν