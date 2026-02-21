Μεντιλίμπαρ: Είχαμε πολλές ευκαιρίες έπρεπε να καθαρίσουμε νωρίτερα το παιχνίδι
Το σχόλιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού αλλά και για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν
O Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες κερδίζοντας 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην Cosmote TV στάθηκε στις πολλές χαμένες ευκαιρίες των παικτών του και μίλησε για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν που ακολουθεί.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για την επιστροφή στις νίκες: «Παρ’ όλο που θα έπρεπε να ήταν παιχνίδι που θα κερδίζαμε με πιο απλό τρόπο, χρειάστηκε να υποφέρουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, δώσαμε και κάποιες ευκαιρίες στον αντίπαλο μέχρι και το τελευταίο λεπτό».
Αν είναι ικανοποιημένος από την παραγωγή της ομάδας του: «Ναι, όμως δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα , δεν θα έχουμε πάντα τόσες πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι».
Για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι, βέβαια είναι μεγαλύτερη ομάδα. Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Αν καταφέρουμε να βάλουμε ένα γκολ στην αρχή, τότε θα έχουμε πραγματικά πιθανότητες, όχι πολλές, οι περισσότερες θα είναι με τον αντίπαλο, αλλά μπορούμε να το παλέψουμε».
