Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναιτωλικό

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη και επέστρεψε στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο Καραϊσκάκη και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. 

Οι ερυθρόλευκοι έχουν αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ η οποία εάν κερδίσει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Λεβαδειακό θα επιστρέψει εκείνη στην 1η θέση. 


Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (22η) 
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 
16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος 
18:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 
19:00 Άρης - Κηφισιά 
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 50
2. ΑΕΚ 49
3. ΠΑΟΚ 46
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 33 
6. Άρης 27 
7. Βόλος 26 
8. ΟΦΗ 25 
9. Ατρόμητος 24 
10. Παναιτωλικός 21 
11. Κηφισιά 20 
12. ΑΕΛ 20 
13. Αστέρας Τρίπολης 16 
14. Πανσερραϊκός 9 
*Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, Κηφισιά έχουν 20 αγώνες. ΑΕΚ, Λεβαδειακός, Άρης, Βόλος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν 21.

