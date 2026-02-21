Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναιτωλικό
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-0 τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη και επέστρεψε στην κορυφή
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναιτωλικού στο Καραϊσκάκη και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Οι ερυθρόλευκοι έχουν αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ η οποία εάν κερδίσει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Λεβαδειακό θα επιστρέψει εκείνη στην 1η θέση.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος
18:00 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ
19:00 Άρης - Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 50
2. ΑΕΚ 49
3. ΠΑΟΚ 46
