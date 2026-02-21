Ο Τούντορ ξεκίνησε στην Τότεναμ με… σουβλάκι, μουσακά και κλέφτικο! «Άρωμα» Ελλάδας στ’ αποδυτήρια (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ο Κροάτης τεχνικός, που στο παρελθόν κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ, επέλεξε να πάει τους παίκτες του για δείπνο σε ελληνικό εστιατόριο, το Ousia (Ουσία), στην περιοχή Muswell Hill, δύο 24ωρα πριν από το λονδρέζικο ντέρμπι της Premier League με την Άρσεναλ (22/2, 18:30).
Ο νέος προπονητής των «σπιρουνιών», που ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Τόμας Φρανκ, θέλησε να ανεβάσει το ηθικό της ομάδας με ένα χαλαρό δείπνο εκτός γηπέδου. Οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στη φωτογραφία μετά το δείπνο, δείχνοντας ότι το κλίμα ίσως αρχίζει να αλλάζει.
Η επιλογή ελληνικού μενού, με πιάτα όπως σουβλάκι, μουσακά και κλέφτικο, μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς ο Τούντορ διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα μας από την εποχή που εργαζόταν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, το δημοσίευμα σημειώνει πως η κίνηση θύμισε τη φιλοσοφία ομαδικότητας που είχε εφαρμόσει στο παρελθόν και ο Άγγελος Ποστέκογλου.
