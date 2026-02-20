Μεντιλίμπαρ: Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι του Σαββάτου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναιτωλικό και στάθηκε στο πρόβλημα της ομάδας του να σκοράρει
Τρία σερί παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει και μετράει δύο ήττες (Παναθηναϊκός, Λεβερκούζεν) και μια ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Σάββατο (17:00) τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη για την 22η ημέρα της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην Cosmote TV για αυτό το ματς αλλά και για το πρόβλημα στο σκοράρισμα.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Για το ματς με τον Παναιτωλικό: «Είναι δύσκολο το παιχνίδι και ο λόγος δεν είναι επειδή έρχεται ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με την Λεβερκούζεν, αλλά γιατί έτσι είναι η ελληνική πραγματικότητα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο και αν θέλουμε να το κερδίσουμε θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο στον Παναιτωλικό και όχι στην ρεβάνς με την Λεβερκούζεν».
Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια για το παιχνίδι του πρωταθλήματος: «Αν υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ενέργεια γιατί την ξόδεψαν όλοι στο παιχνίδι της Τετάρτης, τότε θα τους αλλάξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε κάποιους άλλους»
Για το πρόβλημα στο γκολ στα τελευταία παιχνίδια: «Είναι αλήθεια πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και μπορεί να ευθύνονται διαφορετικά πράγματα σε κάθε παιχνίδι, ωστόσο είναι αλήθεια πως στα τελευταία παιχνίδια δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη είτε μιλάμε για την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω όταν φτάνουμε κοντά ή και μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους. Πάντως προτιμούμε, αν είναι να μην βάλουμε γκολ, να έχει συμβεί επειδή δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και δεν ήμασταν εύστοχοι, από το να μην έχουμε ευκαιρίες. Όλοι μαζί, ο καθένας από την πλευρά του θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να έρθουν τα γκολ.
Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο, έχει να κάνει με μας και πολλές φορές έχει να κάνει και με την έλλειψη τύχης. Για παράδειγμα το γεγονός πως βρήκε η μπάλα ελάχιστα την πλάτη του Ταρέμι ήταν ατυχία. Κάποιες φορές είναι απλά ατυχία και κάποιες φορές κάτι λείπει για να βάλουμε τη μπάλα στα δίχτυα».
