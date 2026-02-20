Νέα αποθέωση για Καρέτσα: «Ο Έλληνας Μέσι συνεχίζει να λάμπει και τον θέλει η μισή Ευρώπη»

Οι εμφανίσεις του, και ιδιαίτερα η φετινή σεζόν, έχουν τραβήξει την προσοχή κορυφαίων συλλόγων, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να επιβεβαιώνει διαρκώς τον θόρυβο γύρω από το όνομά του.Στην πρόσφατη αναμέτρηση της Γκενκ απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ για το Europa League, η βελγική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε με 3-1, αποκτώντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Ο Καρέτσας αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς, συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις του.Οι επιδόσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ. Η «Mundo Deportivo», σε εκτενές αφιέρωμα, αποθέωσε τον νεαρό μεσοεπιθετικό, χαρακτηρίζοντάς τον «Έλληνα Μέσι» και τονίζοντας πως «η μισή Ευρώπη τον θέλει», επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη χρηματιστηριακή και αγωνιστική του αξία.Αναλυτικά το δημοσίευμα«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προορίζεται να γίνει ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο την επόμενη δεκαετία. Ελληνικής καταγωγής, αλλά γεννημένος στη Γκενκ , αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την ομάδα της βελγικής πόλης και αυτή την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των πλέι οφ του Europa League για μια θέση στους 16 , πραγματοποίησε για άλλη μια φορά μια από εκείνες τις εμφανίσεις που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή πολλών που παρακολουθούν στενά την πρόοδό του.Γεννημένος το 2007 και έχοντας κλείσει τα 18 μόλις πριν από τρεις μήνες, ο Καρέτσας είναι ήδη ο πιο σημαντικός παίκτης στη Γκενκ , μια ομάδα όπου το ταλέντο αναδύεται συνεχώς. Αυτός ο σύλλογος έχει ξεκινήσει τις καριέρες σπουδαίων παικτών όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο Τιμπό Κουρτουά, ο Σεργκέλ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ο Καλιντού Κουλιμπαλί και ο Γιανίκ Καράσκο , μεταξύ άλλων, και ο Καρέτσας φαίνεται αποφασισμένος να μπει σε αυτή τη λίστα σε λίγα χρόνια.Είναι ένας επιθετικός μέσος με εξαιρετικό όραμα, ικανός να εκμεταλλεύεται τα μη ανιχνεύσιμα κενά μεταξύ των γραμμών και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ ανά πάσα στιγμή . Αριστεροπόδαρος, συνήθως παίζει στη δεξιά πτέρυγα, αν και μπορεί επίσης να αγωνιστεί ως επιθετικός μέσος, με τον παραδοσιακό αριθμό 10. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει κερδίσει το παρατσούκλι «ο Έλληνας Μέσι», έχοντας ήδη εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας δεν έχει ποτέ πριν καυχηθεί για ένα ταλέντο που να έχει προκαλέσει τόσο ενθουσιασμό όσο ο Καρέτσας.Όπως αναμενόταν, ο Καρέτσας έχει ήδη συνδεθεί με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες που ελπίζουν να τον παρασύρουν μακριά από την Γκενκ . Ίσως μάλιστα τα καταφέρουν το επόμενο καλοκαίρι, καθώς δεδομένης της τρέχουσας φόρμας του, θα είναι δύσκολο να τον κρατήσουν στην Jupiler Pro League . Όλοι οι γίγαντες της Premier League τον έχουν στη λίστα τους, και έχουν επίσης γίνει συζητήσεις για ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου , η Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Μίλαν. Όλοι θέλουν να αποκτήσουν τον “Έλληνα Μέσι”».