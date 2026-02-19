Μπαρτζώκας: «Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόκριση», τι είπε για Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς
SPORTS
Ολυμπιακός Μαρούσι Κύπελλο μπάσκετ Γιώργος Μπαρτζώκας

Μπαρτζώκας: «Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόκριση», τι είπε για Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Έλληνας κόουτς ανέφερε ότι ο Σέρβος έχει χτυπήσει το δάχτυλό του, ενώ για τον Αμερικανό τόνισε ότι θα δοκιμάσει αύριο το πόδι του στην προπόνηση ενόψει του τελικού του Σαββάτου

Μπαρτζώκας: «Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόκριση», τι είπε για Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι με 91-67 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Μπάσκετ και θα βρίσκεται στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή από το ματς του Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/2, 20:00).

Μετά τη λήξη του ματς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, σχολίασε την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως η διαφορά των είκοσι πόντων στο πρώτο ημίχρονο επέτρεψε σωστή διαχείριση και πως η πρώτη συμμετοχή του Μόντε Μόρις απέδειξε την ποιότητά του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρώσει προπονήσεις 5Χ5.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την εμφάνιση της ομάδας του:

«Είχαμε μια διαφορά είκοσι πόντων και τα παιδιά είχαν το μυαλό τους στον τελικό αλλά παρόλα αυτά θέλαμε να κάνουμε σωστή διαχείριση.

Το καλό για εμάς είναι πως το πρώτο παιχνίδι του Μόντε Μόρις χωρίς να έχει παίξει καν 5Χ5 στην προπόνηση, έδειξε την κλάση του. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε».

Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοβ:

«Δεν ξέρω χτύπησε το δάχτυλό του. Θα δούμε».

Για τον τραυματισμό του Τζόουνς:

«Θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης