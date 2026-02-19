Μπαρτζώκας: «Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόκριση», τι είπε για Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς
Μπαρτζώκας: «Είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόκριση», τι είπε για Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Έλληνας κόουτς ανέφερε ότι ο Σέρβος έχει χτυπήσει το δάχτυλό του, ενώ για τον Αμερικανό τόνισε ότι θα δοκιμάσει αύριο το πόδι του στην προπόνηση ενόψει του τελικού του Σαββάτου
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι με 91-67 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Μπάσκετ και θα βρίσκεται στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή από το ματς του Ηρακλή κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/2, 20:00).
Μετά τη λήξη του ματς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, σχολίασε την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως η διαφορά των είκοσι πόντων στο πρώτο ημίχρονο επέτρεψε σωστή διαχείριση και πως η πρώτη συμμετοχή του Μόντε Μόρις απέδειξε την ποιότητά του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρώσει προπονήσεις 5Χ5.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για την εμφάνιση της ομάδας του:
«Είχαμε μια διαφορά είκοσι πόντων και τα παιδιά είχαν το μυαλό τους στον τελικό αλλά παρόλα αυτά θέλαμε να κάνουμε σωστή διαχείριση.
Το καλό για εμάς είναι πως το πρώτο παιχνίδι του Μόντε Μόρις χωρίς να έχει παίξει καν 5Χ5 στην προπόνηση, έδειξε την κλάση του. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε».
Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοβ:
«Δεν ξέρω χτύπησε το δάχτυλό του. Θα δούμε».
Για τον τραυματισμό του Τζόουνς:
«Θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ».
Μετά τη λήξη του ματς, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, σχολίασε την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας πως η διαφορά των είκοσι πόντων στο πρώτο ημίχρονο επέτρεψε σωστή διαχείριση και πως η πρώτη συμμετοχή του Μόντε Μόρις απέδειξε την ποιότητά του, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ολοκληρώσει προπονήσεις 5Χ5.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για την εμφάνιση της ομάδας του:
«Είχαμε μια διαφορά είκοσι πόντων και τα παιδιά είχαν το μυαλό τους στον τελικό αλλά παρόλα αυτά θέλαμε να κάνουμε σωστή διαχείριση.
Το καλό για εμάς είναι πως το πρώτο παιχνίδι του Μόντε Μόρις χωρίς να έχει παίξει καν 5Χ5 στην προπόνηση, έδειξε την κλάση του. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που κερδίσαμε».
Για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοβ:
«Δεν ξέρω χτύπησε το δάχτυλό του. Θα δούμε».
Για τον τραυματισμό του Τζόουνς:
«Θα δοκιμάσει αύριο στην προπόνηση και θα δούμε. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον δύο σέντερ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα