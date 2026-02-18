Αταμάν για την ήττα από τον Κολοσσό: Στους δημοσιογράφους σάς αρέσει να δημιουργείτε δράμα
Όσα δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Τούρκος προπονητής μετά την πρόκριση της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα του ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου μπάσκετ.
Μετά το τέλος του ματς στη συνέντευξη τύπου ο Εργκίν Αταμάν, στάθηκε στο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και στην αλλαγή εικόνας σε σχέση με το ματς με τον Κολοσσό, ενώ
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Αρχίσαμε το παιχνίδι και σε όλη τη διάρκειά του είχαμε απόλυτη συγκέντρωση, είχαμε ενέργεια στην άμυνα και γυρίζαμε καλά την μπάλα στην επίθεση. Όλοι έπαιξαν για την ομάδα και παίξαμε πολύ καλή ομαδική άμυνα.
Δείξαμε ότι όταν είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, έχουμε μεγάλη δυναμική για να κερδίσουμε έτσι ένα ματς σαν αυτό.
Ο Χέις-Ντέιβις είναι παίκτης με μεγάλη πείρα, πολλή ποιότητα, ξέρει την ομάδα μας που έχει επίσης μεγάλη ποιότητα και γνωρίζει τον τρόπο που παίζουμε.
Μπορεί να μην ξέρει ακόμη όλα μας τα συστήματα, πέρα από 3-4 που του δείξαμε, αλλά είναι πολύ έξυπνος και είχε μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι μας απόψε».
Για το τι μεσολάβησε μετά την ήττα από τον Κολοσσό είπε: «Τίποτα, είναι αθλητισμός, είναι μπάσκετ. Όταν έχεις χάσει ένα ματς στο τέλος απέναντι στην πρώτη ομάδα της Ευρωλίγκας, είναι λογικό να έχεις απογοήτευση.
Ο Κολοσσός έκανε σπουδαίο ματς και μας κέρδισε. Μπορεί να συμβεί.
Όλοι περιμένουν να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά ήδη είχαμε χάσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Τα δύο τελευταία χρόνια ήμασταν πρώτοι, φέτος κατά 99% ο Ολυμπιακός θα είναι πρώτος.
Δεν άλλαξε κάτι, πέρα από τη συγκέντρωσή μας σε σχέση με το ματς με τον Κολοσσό.
Στους δημοσιογράφους σάς αρέσει να δημιουργείτε δράμα, αλλά εμείς έχουμε στόχο το τέλος της σεζόν. Εμείς δεν είχαμε κανένα δράμα μετά το ματς με τον Κολοσσό».
