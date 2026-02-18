«Τρέλα» στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Μονακό: Έγινε sold out 38 ημέρες πριν το τζάμπολ
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την 27η Μαρτίου

«Τρέλα» στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την ομάδα μπάσκετ. 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out στο παιχνίδι της 27ης Μαρτίου με τη Μονακό στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός αν και δεν είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση ο κόσμος είναι πάντα στο πλευρό του και εξάντλησε τα εισιτήρια 38 ημέρες πριν από το τζάμπολ. 






