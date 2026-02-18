Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
«Τρέλα» στον κόσμο του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Μονακό: Έγινε sold out 38 ημέρες πριν το τζάμπολ
Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την 27η Μαρτίου
«Τρέλα» στον κόσμο του Παναθηναϊκού για την ομάδα μπάσκετ.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out στο παιχνίδι της 27ης Μαρτίου με τη Μονακό στο Telekom Center Athens.
Ο Παναθηναϊκός αν και δεν είναι στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση ο κόσμος είναι πάντα στο πλευρό του και εξάντλησε τα εισιτήρια 38 ημέρες πριν από το τζάμπολ.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 18, 2026
One more in the books this season!#PAOFans, your support remains constant! 🙌💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/pMjPcL1doP
