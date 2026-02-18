Δεν ήταν μόνο το επεισόδιο με Βινίσιους: Βίντεο που «καίει» τον Πρεστιάνι για τις σχέσεις του με τους Βραζιλιάνους

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω της πλατφόρμας X, δείχνει ότι και στο πρόσφατο παρελθόν ο εκ των πρωταγωνιστών του χάους στο χθεσινοβραδινό ματς του Champions League, Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης, Τζανλούκα Πρεστιάνι, δεν τα πάει και τόσο καλά με τους Βραζιλιάνους
Ενώ ο Βινίσιους κατήγγειλε τον Αργεντινό εξτρέμ των «Αετών», στη διάρκεια της πρώτης αναμέτρησης των playoffs για ρατσιτσικό σχόλιο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, έρχεται ξανά στο προσκήνιο ένα παλαιότερο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον παίκτη της Μπενφίκα.
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και χρονολογείται από το 2022, ο νεαρός επιθετικός της «αλμπισελέστε» φαίνεται να επιτίθεται σε αντίπαλο σε αγώνα μεταξύ των ομάδων Νέων της Αργεντινής και της Βραζιλίας, στο τουρνουά Montaigu στη Γαλλία, πριν εμπλακούν οι παίκτες των δύο ομάδων για να τους χωρίσουν.
