Ο Κλοπ έρχεται και… διώχνει τον Μπέλιγχαμ από τη Ρεάλ Μαδρίτης: Με ποια ομάδα Premier League συμφώνησε ο Άγγλος μέσος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τζουντ Μπέλινγχαμ έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να ενταχθεί σε αυτή το καλοκαίρι, σε περίπτωση που η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρήσει στην πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ
Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ θέλει τον Τζουντ Μπέλινγχαμ να αποχωρήσει σε περίπτωση που αναλάβει την ομάδα και, σε αυτό το ενδεχόμενο, ο διεθνής Άγγλος «έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να διευκολυνθεί μια άμεση αποχώρηση αν υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία».
Το ρεπορτάζ προσθέτει της ιστοσελίδας football365.com: «Η κίνηση εξαρτάται αποκλειστικά από την άφιξη του Γιούργκεν Κλοπ. Αν ο Γερμανός προπονητής δεν καταλήξει στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, ο μέσος σκοπεύει να παραμείνει στον σύλλογο».
«Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής προστασίας. Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ δεν θέλει να περιμένει τον νέο προπονητή να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ή να περιορίσει την επιρροή του στην ομάδα. Προτιμά να κινηθεί προληπτικά και να εξασφαλίσει έναν προορισμό όπου θα διατηρήσει το στάτους του και θα είναι η κεντρική φιγούρα του πρότζεκτ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του προσφέρει αυτό το στάτους, καθώς και έναν δομικό ρόλο μέσα στην ομάδα, παρόμοιο με εκείνον που είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης», σημείωνει το σχετικό ρεπορτάζ.
