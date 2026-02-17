Τεράστια διάκριση για τον Κλέιτον: Ξεπέρασε τον Ντιμπάλα και τον Ομπαμεγιάνγκ!

Ο Κλέιτον μπορεί να φόρεσε πρόσφατα τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά τη χειμερινή μεταγραφή του από τη Ρίο Άβε, όμως τα στατιστικά του αποδεικνύουν πως ήδη ανήκει στην ελίτ των επιθετικών της Ευρώπης σεμια συγκεκριμένη κατηγορία