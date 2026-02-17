Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Τεράστια διάκριση για τον Κλέιτον: Ξεπέρασε τον Ντιμπάλα και τον Ομπαμεγιάνγκ!
Ο Κλέιτον μπορεί να φόρεσε πρόσφατα τη φανέλα του Ολυμπιακού μετά τη χειμερινή μεταγραφή του από τη Ρίο Άβε, όμως τα στατιστικά του αποδεικνύουν πως ήδη ανήκει στην ελίτ των επιθετικών της Ευρώπης σεμια συγκεκριμένη κατηγορία
Σύμφωνα με εξειδικευμένα δεδομένα από τα κορυφαία επτά πρωταθλήματα, ο Βραζιλιάνος φορ βρίσκεται μέσα στην πρώτη πεντάδα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική δημιουργική κατηγορία για επιθετικούς.
Η μέτρηση αφορά το xA ανά 100 πάσες, έναν δείκτη που αποτυπώνει τις αναμενόμενες ασίστ που δημιουργεί ένας παίκτης. Το xA (expected assists) υπολογίζει την ποιότητα των ευκαιριών που φτιάχνει για τους συμπαίκτες του όχι αν τελικά μπήκε γκολ, αλλά πόσο πιθανό ήταν να μπει. Όταν αυτό συνδυάζεται με τον αριθμό πασών, δείχνει πόσο αποτελεσματικός είναι δημιουργικά ένας ποδοσφαιριστής σε σχέση με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.
