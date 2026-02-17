Τα δύο μεγάλα «όχι» του Κλοπ και η μεγάλη επιστροφή (;) του για τη Ρεάλ Μαδρίτης
SPORTS

Τον Ιανουάριο του 2024, ο Γιούργκεν Κλοπ εξέπληξε ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου ανακοινώνοντας ότι θα αποχωρούσε από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2023/2024

Λίγους μήνες αργότερα, ο Γερμανός προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας την αποχώρησή του από την προπονητική. «Από σήμερα, αυτό ήταν για μένα ως προπονητής. Δεν παίρνω αυτή την απόφαση παρορμητικά, ήταν μια γενική απόφαση. Έχω επίσης προπονήσει μερικούς από τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Εξακολουθώ να θέλω να εργάζομαι στο ποδόσφαιρο και να βοηθάω ανθρώπους με την εμπειρία και τις επαφές μου».

Ο ίδιος βγήκε από τη… σύνταξη τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, όταν διορίστηκε παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου της «Red Bull GmbH». Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε κάθε πόλη όπου η αυστριακή εταιρεία διαθέτει σύλλογο (Λειψία, Νιου Γιορκ Ρεν Μπουλς και Παρί FC, μεταξύ άλλων), και ο Κλοπ δεν έμεινε για πολύ καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Μερικοί ίσως να πίστεψαν ακόμη ότι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ήταν έτοιμος να κάνει μια μεγάλη επιστροφή, ιδιαίτερα στην Ισπανία.


