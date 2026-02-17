Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Τα δύο μεγάλα «όχι» του Κλοπ και η μεγάλη επιστροφή (;) του για τη Ρεάλ Μαδρίτης
Τα δύο μεγάλα «όχι» του Κλοπ και η μεγάλη επιστροφή (;) του για τη Ρεάλ Μαδρίτης
Τον Ιανουάριο του 2024, ο Γιούργκεν Κλοπ εξέπληξε ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου ανακοινώνοντας ότι θα αποχωρούσε από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2023/2024
Λίγους μήνες αργότερα, ο Γερμανός προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας την αποχώρησή του από την προπονητική. «Από σήμερα, αυτό ήταν για μένα ως προπονητής. Δεν παίρνω αυτή την απόφαση παρορμητικά, ήταν μια γενική απόφαση. Έχω επίσης προπονήσει μερικούς από τους καλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Εξακολουθώ να θέλω να εργάζομαι στο ποδόσφαιρο και να βοηθάω ανθρώπους με την εμπειρία και τις επαφές μου».
Ο ίδιος βγήκε από τη… σύνταξη τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, όταν διορίστηκε παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου της «Red Bull GmbH». Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε κάθε πόλη όπου η αυστριακή εταιρεία διαθέτει σύλλογο (Λειψία, Νιου Γιορκ Ρεν Μπουλς και Παρί FC, μεταξύ άλλων), και ο Κλοπ δεν έμεινε για πολύ καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Μερικοί ίσως να πίστεψαν ακόμη ότι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ήταν έτοιμος να κάνει μια μεγάλη επιστροφή, ιδιαίτερα στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ο ίδιος βγήκε από τη… σύνταξη τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, όταν διορίστηκε παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου της «Red Bull GmbH». Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε κάθε πόλη όπου η αυστριακή εταιρεία διαθέτει σύλλογο (Λειψία, Νιου Γιορκ Ρεν Μπουλς και Παρί FC, μεταξύ άλλων), και ο Κλοπ δεν έμεινε για πολύ καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Μερικοί ίσως να πίστεψαν ακόμη ότι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ήταν έτοιμος να κάνει μια μεγάλη επιστροφή, ιδιαίτερα στην Ισπανία.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα