Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Το μεγάλο προβάδισμα του Παυλίδη και ο δρόμος προς την κορυφή
Το μεγάλο προβάδισμα του Παυλίδη και ο δρόμος προς την κορυφή
Στο ταξίδι στις Αζόρες για την αναμέτρηση με τη Σάντα Κλάρα (νίκη 2-1 για την Μπενφίκα), ο Παυλίδης σημείωσε το 20ό του γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα
Εκμεταλλευόμενος την απουσία λόγω τιμωρίας του βασικού του ανταγωνιστή, του επιθετικού της Σπόρτινγκ, Λουίς Σουάρες, ο Έλληνας επιθετικός «άρπαξε» την ευκαιρία για να επιστρέψει στην κορυφή της κούρσας για το «χρυσό παπούτσι» στην Πορτογαλία, που αναδεικνύει τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος.
Είναι βέβαιο ότι αυτή η εσωτερική αντιπαλότητα φέρνει επίσης τους επιθετικούς των δύο μεγάλων συλλόγων της Λισαβόνας σε καλή θέση στη μάχη για το «χρυσό παπούτσι» της Ευρώπης, που επιβραβεύει τον κορυφαίο σκόρερ σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ο Παυλίδης είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης με την υψηλότερη βαθμολογία στα πρωταθλήματα εκτός των «big five» και δίνει… σκληρή μάχη για να παραμείνει εκεί και να κοιτάξει ακόμη και στις πιο πάνω θέσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Είναι βέβαιο ότι αυτή η εσωτερική αντιπαλότητα φέρνει επίσης τους επιθετικούς των δύο μεγάλων συλλόγων της Λισαβόνας σε καλή θέση στη μάχη για το «χρυσό παπούτσι» της Ευρώπης, που επιβραβεύει τον κορυφαίο σκόρερ σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ο Παυλίδης είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης με την υψηλότερη βαθμολογία στα πρωταθλήματα εκτός των «big five» και δίνει… σκληρή μάχη για να παραμείνει εκεί και να κοιτάξει ακόμη και στις πιο πάνω θέσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα