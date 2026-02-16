ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

«Βόμβα» με Ινιέστα στο Μαρόκο και νέο κεφάλαιο για την ομάδα του Ελ Κααμπί
SPORTS

«Βόμβα» με Ινιέστα στο Μαρόκο και νέο κεφάλαιο για την ομάδα του Ελ Κααμπί

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου, που είδε τα όνειρά της να γκρεμίζονται μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ετοιμάζει μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου

«Βόμβα» με Ινιέστα στο Μαρόκο και νέο κεφάλαιο για την ομάδα του Ελ Κααμπί
Σύμφωνα με το BBC, στο προσκήνιο βρίσκεται ο Αντρές Ινιέστα, ο οποίος φέρεται να εξετάζεται για τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομοσπονδίας.

Με 117 ημέρες να απομένουν μέχρι τη σέντρα του Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική, οι εθνικές ομάδες αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τη δομή και τη λειτουργία τους. Στο Μαρόκο, η ήττα από τη Σενεγάλη στον τελικό της διοργάνωσης προκάλεσε έντονες αναταράξεις, με τη διοίκηση να σκέφτεται αλλαγές σε κομβικά πόστα.

Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης