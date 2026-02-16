Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
«Βόμβα» με Ινιέστα στο Μαρόκο και νέο κεφάλαιο για την ομάδα του Ελ Κααμπί
Η εθνική ομάδα του Μαρόκου, που είδε τα όνειρά της να γκρεμίζονται μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ετοιμάζει μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Σύμφωνα με το BBC, στο προσκήνιο βρίσκεται ο Αντρές Ινιέστα, ο οποίος φέρεται να εξετάζεται για τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομοσπονδίας.
Με 117 ημέρες να απομένουν μέχρι τη σέντρα του Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική, οι εθνικές ομάδες αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τη δομή και τη λειτουργία τους. Στο Μαρόκο, η ήττα από τη Σενεγάλη στον τελικό της διοργάνωσης προκάλεσε έντονες αναταράξεις, με τη διοίκηση να σκέφτεται αλλαγές σε κομβικά πόστα.
