Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κηφισιά - ΟΦΗ: Ένταση στην εξέδρα στη Νίκαια, ο Αντονίσε τρόμαξε και έτρεξε να απομακρύνει το παιδί του, δείτε βίντεο
Κηφισιά - ΟΦΗ: Ένταση στην εξέδρα στη Νίκαια, ο Αντονίσε τρόμαξε και έτρεξε να απομακρύνει το παιδί του, δείτε βίντεο
Στο 38' δημιουργήθηκε ένταση στις εξέδρες του γφηπέδου της Νεάπολης με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διακοπεί για περίπου πέντε λεπτά προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα
Ένταση και προσωρινή διακοπή σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ στη Νεάπολη.
Περίπου 30 οπαδοί, οι οποίοι δεν ήταν καμίας εκ των δύο ομάδων, καθώς είχαν διακριτικά, μπήκαν στην εξέδρα των γηπεδούχων, προκάλεσαν ένταση με αποτέλεσμα το ματς να σταματήσει.
Άμεσα αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, ενώ έσπευσαν και μέλη της διοίκησης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, Χρήστου Πρίτσα για να «σβήσουν» την κατάσταση.
Αξιοσημείωτο πως ο Τζέρεμι Αντόνισε ανέβηκε στην εξέδρα και πήρε το μωρό του, το οποίο μετέφερε στον πάγκο των γηπεδούχων ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Κηφισιάς, Αλέξανδρος Τρίγκας.
Μετά από διακοπή περίπου 5 λεπτών ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 2-1 υπέρ των Κρητικών.
Περίπου 30 οπαδοί, οι οποίοι δεν ήταν καμίας εκ των δύο ομάδων, καθώς είχαν διακριτικά, μπήκαν στην εξέδρα των γηπεδούχων, προκάλεσαν ένταση με αποτέλεσμα το ματς να σταματήσει.
Άμεσα αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, ενώ έσπευσαν και μέλη της διοίκησης του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, Χρήστου Πρίτσα για να «σβήσουν» την κατάσταση.
Αξιοσημείωτο πως ο Τζέρεμι Αντόνισε ανέβηκε στην εξέδρα και πήρε το μωρό του, το οποίο μετέφερε στον πάγκο των γηπεδούχων ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Κηφισιάς, Αλέξανδρος Τρίγκας.
Μετά από διακοπή περίπου 5 λεπτών ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 2-1 υπέρ των Κρητικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα