Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

Ταλαιπωρία σε λεωφόρο Αθηνών και άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Κλοπ και Μπάγερν Μονάχου: Το «παρά λίγο» deal που δεν έγινε ποτέ

Για χρόνια, το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ συνδέθηκε με την Μπάγερν Μονάχου σε σενάρια που έμεναν στα χαρτιά

Πλέον, όμως, ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό του Γερμανού τεχνικού εδώ και δεκαετίες ρίχνει νέο φως σε μια υπόθεση που, όπως αποκαλύπτεται, έφτασε πολύ πιο κοντά στην πραγματοποίηση απ’ όσο ήταν γνωστό.

Ο σύμβουλος του Κλοπ, Μαρκ Κοσίκε, μιλώντας στο γερμανικό Transfermarkt, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν δύο χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η συνεργασία με την Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε μια «ανάσα» πριν από την ολοκλήρωση. «Η Μπάγερν ήταν πολύ κοντά, δύο φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στις αμφιβολίες για το κατά πόσο υπήρξαν ποτέ ουσιαστικές επαφές.

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

