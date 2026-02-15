Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κλοπ και Μπάγερν Μονάχου: Το «παρά λίγο» deal που δεν έγινε ποτέ
Κλοπ και Μπάγερν Μονάχου: Το «παρά λίγο» deal που δεν έγινε ποτέ
Για χρόνια, το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ συνδέθηκε με την Μπάγερν Μονάχου σε σενάρια που έμεναν στα χαρτιά
Πλέον, όμως, ο άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό του Γερμανού τεχνικού εδώ και δεκαετίες ρίχνει νέο φως σε μια υπόθεση που, όπως αποκαλύπτεται, έφτασε πολύ πιο κοντά στην πραγματοποίηση απ’ όσο ήταν γνωστό.
Ο σύμβουλος του Κλοπ, Μαρκ Κοσίκε, μιλώντας στο γερμανικό Transfermarkt, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν δύο χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η συνεργασία με την Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε μια «ανάσα» πριν από την ολοκλήρωση. «Η Μπάγερν ήταν πολύ κοντά, δύο φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στις αμφιβολίες για το κατά πόσο υπήρξαν ποτέ ουσιαστικές επαφές.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο σύμβουλος του Κλοπ, Μαρκ Κοσίκε, μιλώντας στο γερμανικό Transfermarkt, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν δύο χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η συνεργασία με την Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε μια «ανάσα» πριν από την ολοκλήρωση. «Η Μπάγερν ήταν πολύ κοντά, δύο φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά, βάζοντας τέλος στις αμφιβολίες για το κατά πόσο υπήρξαν ποτέ ουσιαστικές επαφές.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα