Ο Μάικ Τζέιμς ξέσπασε για τα οικονομικά της Μονακό και ζήτησε «να καλέσουν τον DPG!»

Ο Αμερικανός γκαρντ εν μέσω του ξεσπάσματός του στα social media για την οικονομική κατάσταση στη Μονακό προσκάλεσε σε επικοινωνία τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο