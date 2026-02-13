Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία: Η Γκουαρανί έκανε... κηδεία στο ημίχρονο για τον υποβιβασμό της αιώνιας αντιπάλου, βίντεο

Στη Βραζιλία
το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία και το μίσος για τον «αιώνιο» αντίπαλο συχνά ξεπερνά την αγάπη για την ίδια την ομάδα. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στο γήπεδο της Γκουαρανί
, όπου στήθηκε ένα μακάβριο αλλά και... εορταστικό σκηνικό για τον υποβιβασμό της μισητής συμπολίτισσας, Πόντε Πρέτα.
Η «τελετή» στο ημίχρονο
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο στάδιο «Brinco de Ouro» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γκουαρανί με την Μποταφόγκο-SP για το πολιτειακό πρωτάθλημα Παουλίστα. Παρόλο που οι γηπεδούχοι έχαναν με 1-0 εκείνη τη στιγμή, το κλίμα στις εξέδρες ήταν πανηγυρικό.
Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο εκφωνητής του σταδίου πήρε τον λόγο και ζήτησε από τους φιλάθλους να ανάψουν τους φακούς των κινητών τους. Ξαφνικά, οι προβολείς του γηπέδου έσβησαν, βυθίζοντας το στάδιο στο σκοτάδι. Τότε ακούστηκε η είδηση που όλοι περίμεναν: Η Πόντε Πρέτα είχε μόλις ηττηθεί με 2-0 από την Πορτουγκέζα και υποβιβαζόταν μαθηματικά στη δεύτερη κατηγορία (Série A2).
Πένθιμα εμβατήρια και πυροτεχνήματα
Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Ενώ χιλιάδες φωτάκια από τα κινητά δημιουργούσαν μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, από τα μεγάφωνα άρχισε να παίζει το «The Last Post» (γνωστό πένθιμο εμβατήριο), σηματοδοτώντας συμβολικά την... κηδεία της αντιπάλου.
Ο... εορτασμός ολοκληρώθηκε με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων που είχε προετοιμαστεί ειδικά για την περίπτωση, με τους οπαδούς της Γκουαρανί να παραληρούν από χαρά, αδιαφορώντας πλήρως για την εξέλιξη του δικού τους αγώνα.
Η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες της πόλης Καμπίνας (κοντά στο Σάο Πάολο) είναι από τις πιο σκληρές στη χώρα. Η Γκουαρανί είχε ήδη κερδίσει την Πόντε Πρέτα με 1-0 λίγες μέρες νωρίτερα (με γκολ στο 92’ και παίζοντας με 10 παίκτες), και ο υποβιβασμός της αντιπάλου ήταν το «κερασάκι στην τούρτα».
Για την ιστορία, η Γκουαρανί ηττήθηκε τελικά με 2-0 από την Μποταφόγκο-SP, αλλά ελάχιστοι ασχολήθηκαν με το αποτέλεσμα. Η καζούρα και η «κηδεία» της Πόντε Πρέτα ήταν η μόνη νίκη που μετρούσε εκείνο το βράδυ.