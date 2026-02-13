Ολυμπιακός: Χωρίς Ταρέμι, Ορτέγκα, Ποντένσε κόντρα στον Λεβαδειακό
Σημαντικές απουσίες των πρωταθλητών για το παιχνίδι του Σαββάτου (19:30)

Ο Ολυμπιακός αναμετράται το Σάββατο (14/2, 19:30) με τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε την Παρασκευή (13/2) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Εκτός λόγω τιμωρίας έμεινε ο Ποντένσε και για λόγους ξεκούρασης οι Ορτέγκα, Ταρέμι. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού 

Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίς, Ροντινέι, Πιρόλα.

