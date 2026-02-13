Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»
SPORTS

Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»

Η κλήρωση του UEFA Nations League ολοκληρώθηκε και μεταξύ άλλων η Εθνική ομάδα θα βρει μπροστά της, εκτός των Ολλανδίας, Γερμανίας και την αντίστοιχη της Σερβίας σε δύο αναμετρήσεις ιδιαίτερης σημασίας για διαφόρους λόγους

Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»
Ο κύριος εξ’ αυτών είναι πως ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα κοντραριστεί με την πατρίδα του, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα σέρβικα media τα οποία συνέδεσαν και την προϊστορία του Γιοβάνοβιτς κόντρα σε ομάδες της χώρας τους.

Συγκεκριμένα, η «Mozzart Sport» χαρακτηρίζει τον 63χρονο τεχνικό ως έναν από τους καλύτερους Σέρβους προπονητές της τελευταίας δεκαετίας και στέκεται στην επικράτησή του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα το 2008 ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, αλλά και αυτή κόντρα στην Παρτιζάν περίπου έναν χρόνο αργότερα, αμφότερες για τα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης