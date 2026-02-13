Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Οι Σέρβοι για τον Γιοβάνοβιτς μετά την κλήρωση του Nations League: «Μαύρη γάτα»
Η κλήρωση του UEFA Nations League ολοκληρώθηκε και μεταξύ άλλων η Εθνική ομάδα θα βρει μπροστά της, εκτός των Ολλανδίας, Γερμανίας και την αντίστοιχη της Σερβίας σε δύο αναμετρήσεις ιδιαίτερης σημασίας για διαφόρους λόγους
Ο κύριος εξ’ αυτών είναι πως ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα κοντραριστεί με την πατρίδα του, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα σέρβικα media τα οποία συνέδεσαν και την προϊστορία του Γιοβάνοβιτς κόντρα σε ομάδες της χώρας τους.
Συγκεκριμένα, η «Mozzart Sport» χαρακτηρίζει τον 63χρονο τεχνικό ως έναν από τους καλύτερους Σέρβους προπονητές της τελευταίας δεκαετίας και στέκεται στην επικράτησή του κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα το 2008 ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, αλλά και αυτή κόντρα στην Παρτιζάν περίπου έναν χρόνο αργότερα, αμφότερες για τα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
