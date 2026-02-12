Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Πρώτος τελικός μετά από 23 χρόνια χωρίς ομάδα της Αττικής
Ο τελευταίος τελικός χωρίς ομάδας της Αττικής ήταν το 2003 το Άρης - ΠΑΟΚ στην Τούμπα
Ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ θα κοντραριστούν στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο.
Ο ΠΑΟΚ είναι στον τελικό για 24η φορά και θα διεκδικήσει την 9η κούπα και ο ΟΦΗ για 4η και θα παίξει για την 2η. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν για πρώτη φορά σε τελικό Κυπέλλου.
Αυτός ο τελικός έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα. Είναι ο πρώτος μετά από 23 χρόνια που δεν έχει ομάδα από την Αττική! Ο τελευταίος ήταν αυτός του 2003 στην Τούμπα.
Τότε είχαν παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη με τον Δικέφαλο να κερδίζει με 1-0 και να κατακτά τον τίτλο.
