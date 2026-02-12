Απόφαση που μπορεί να προκαλέσει επανάσταση στο ποδόσφαιρο: Η χώρα που καταργεί τις… ισοπαλίες στο πρωτάθλημά της!

Η… έλευση του VAR για παράδειγμα, εξακολουθεί να δέχεται κριτική από πολλούς φίλους του λαοφιλέστερου αθλήματος, ενώ και η δημιουργία νέων διοργανώσεων προκαλεί συχνά δυσαρέσκεια. Υπάρχουν επίσης συζητήσεις για τη βελτίωση του θεάματος, ειδικά σε μια εποχή όπου πολλοί νέοι εγκαταλείπουν το ποδόσφαιρο επιλέγοντας άλλες μορφές ψυχαγωγίας.Μεταξύ αυτών είναι και η διαφορετική απονομή βαθμών σε περιπτώσεις ισοπαλίας — ιδίως στο 0-0 — ώστε να «τιμωρούνται» οι ομάδες που δεν παίζουν επιθετικά. Στην Ιαπωνία αποφάσισαν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω και να καταργήσουν τις ισοπαλίες από το πρωτάθλημα.Συγκεκριμένα , στην J-League, την πρώτη κατηγορία του εγχώριου πρωταθλήματος, όταν κάποιο ματς θα λήγει ισόπαλο μετά τα 90 λεπτά θα οδηγείται απευθείας στα πέναλτι.Ο νικητής θα παίρνει δύο βαθμούς, ενώ ο ηττημένος θα αρκείται στον έναν. Στόχος του νέου κανονισμού είναι να προσθέσει ένταση και ενδιαφέρον στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, αλλά και στους αγώνες.Ήδη από την πρώτη αγωνιστική, που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο, εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός: μετά το 1-1, η Βίσελ Κόμπε πήρε δύο βαθμούς απέναντι στην Κιότο στη διαδικασία των πέναλτι.Μια κίνηση που δεν αποκλείεται να δώσει ιδέες και σε άλλα πρωταθλήματα στο μέλλον…