Καταγγελία σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο Αρντά Γκιουλέρ δέχεται μπούλινγκ από συμπαίκτες του»
Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία, και όχι μόνο, η συνέντευξη του Σερχάτ Πεκμετζί, με τον άνθρωπο που είχε κομβικό ρόλο στην ανάδειξη και στην υπογραφή του Αρντά Γκιουλέρ στη Φενερμπαχτσέ να εξαπολύει βαριές καταγγελίες για το περιβάλλον που βιώνει ο νεαρός άσος στη Ρεάλ Μαδρίτης
Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «Marca», ο Πεκμετζί έκανε λόγο για «μόμπινγκ» εις βάρος του Γκιουλέρ, υποστηρίζοντας πως η παρενόχληση προέρχεται από συμπαίκτες του, όπως του λέει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής της «βασίλισσας» που έχουν συχνή τηλεφωνική επικοινωνία: «Παρότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ο Αρντά υφίσταται εκφοβισμό. Δεν μου παραπονέθηκε ποτέ ευθέως, όμως γνώριζε ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Του είπα να κάνει υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Τούρκος προχώρησε ακόμη περισσότερο, συνδέοντας το κλίμα στα αποδυτήρια με αποφάσεις κορυφαίων προπονητών. Υποστήριξε ότι η τοξικότητα στο εσωτερικό της Ρεάλ επηρέασε καταστάσεις γύρω από τον Γιούργκεν Κλοπ και τον Τσάμπι Αλόνσο, αφήνοντας να εννοηθεί πως το περιβάλλον του συλλόγου αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα.
