Καταγγελία σοκ στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο Αρντά Γκιουλέρ δέχεται μπούλινγκ από συμπαίκτες του»

Σάλο έχει προκαλέσει στην Τουρκία, και όχι μόνο, η συνέντευξη του Σερχάτ Πεκμετζί, με τον άνθρωπο που είχε κομβικό ρόλο στην ανάδειξη και στην υπογραφή του Αρντά Γκιουλέρ στη Φενερμπαχτσέ να εξαπολύει βαριές καταγγελίες για το περιβάλλον που βιώνει ο νεαρός άσος στη Ρεάλ Μαδρίτης