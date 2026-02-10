Χωρίς Άταμαν η προπόνηση του Παναθηναϊκού, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της μητέρας του
SPORTS
Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν

Χωρίς Άταμαν η προπόνηση του Παναθηναϊκού, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της μητέρας του

Χωρίς τον Εργκίν Άταμαν πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (10/02) λόγω του θανάτου της μητέρας του

Χωρίς Άταμαν η προπόνηση του Παναθηναϊκού, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της μητέρας του
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δύσκολες ώρες βιώνει ο Εργκίν Άταμαν και η οικογένειά του, καθώς όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης (10/02), έφυγε από τη ζωή η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο ίδιος την αποχαιρέτησε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στα social media ενώ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της.

Ο Τούρκος τεχνικός με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: «Έχασα την αγαπημένη μου μητέρα. Ήταν πάντα δίπλα μου, παρακολουθούσε με αγωνία κάθε μου αγώνα μπροστά στην τηλεόραση και μόλις τελείωναν οι αγώνες μου ήταν η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα. Συμμεριζόταν τη χαρά μου, τη λύπη μου, την αγωνία μου , ήταν η μεγαλύτερη μου υποστήριξη. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο μετά την απογευματινή προσευχή στο Τζαμί Ζιντζιρλικουγιού και η ταφή θα γίνει στο ίδιο κοιμητήριο».

Φυσικά όπως ήταν λογικό και επόμενο δεν θα μπορούσε να βρεθεί στην προπόνηση της Τρίτης (10/02) η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των συνεργατών του.

Μάλιστα ο Κέντρικ Ναν έδωσε κανονικά το «παρών» και υπολογίζεται, πλέον, για το πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής (13/02) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.


Κλείσιμο
Πηγή:www.gazzetta.gr
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης