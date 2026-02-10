To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Χωρίς Άταμαν η προπόνηση του Παναθηναϊκού, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της μητέρας του
Χωρίς Άταμαν η προπόνηση του Παναθηναϊκού, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για την κηδεία της μητέρας του
Χωρίς τον Εργκίν Άταμαν πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (10/02) λόγω του θανάτου της μητέρας του
Δύσκολες ώρες βιώνει ο Εργκίν Άταμαν και η οικογένειά του, καθώς όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης (10/02), έφυγε από τη ζωή η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού.
Ο ίδιος την αποχαιρέτησε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στα social media ενώ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της.
Ο Τούρκος τεχνικός με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: «Έχασα την αγαπημένη μου μητέρα. Ήταν πάντα δίπλα μου, παρακολουθούσε με αγωνία κάθε μου αγώνα μπροστά στην τηλεόραση και μόλις τελείωναν οι αγώνες μου ήταν η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα. Συμμεριζόταν τη χαρά μου, τη λύπη μου, την αγωνία μου , ήταν η μεγαλύτερη μου υποστήριξη. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο μετά την απογευματινή προσευχή στο Τζαμί Ζιντζιρλικουγιού και η ταφή θα γίνει στο ίδιο κοιμητήριο».
Φυσικά όπως ήταν λογικό και επόμενο δεν θα μπορούσε να βρεθεί στην προπόνηση της Τρίτης (10/02) η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των συνεργατών του.
Μάλιστα ο Κέντρικ Ναν έδωσε κανονικά το «παρών» και υπολογίζεται, πλέον, για το πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής (13/02) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο ίδιος την αποχαιρέτησε με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα στα social media ενώ μετέβη στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να παραστεί στην κηδεία της.
Ο Τούρκος τεχνικός με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέφερε: «Έχασα την αγαπημένη μου μητέρα. Ήταν πάντα δίπλα μου, παρακολουθούσε με αγωνία κάθε μου αγώνα μπροστά στην τηλεόραση και μόλις τελείωναν οι αγώνες μου ήταν η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα. Συμμεριζόταν τη χαρά μου, τη λύπη μου, την αγωνία μου , ήταν η μεγαλύτερη μου υποστήριξη. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο μετά την απογευματινή προσευχή στο Τζαμί Ζιντζιρλικουγιού και η ταφή θα γίνει στο ίδιο κοιμητήριο».
Φυσικά όπως ήταν λογικό και επόμενο δεν θα μπορούσε να βρεθεί στην προπόνηση της Τρίτης (10/02) η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη των συνεργατών του.
Μάλιστα ο Κέντρικ Ναν έδωσε κανονικά το «παρών» και υπολογίζεται, πλέον, για το πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής (13/02) κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
View this post on Instagram
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα