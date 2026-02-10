To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Σοκάρει «θρύλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ο λόγος που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι
Σοκ προκαλεί ο άλλοτε «θρύλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ που αποκάλυψε πως χρησιμοποιεί… αναπηρική καρέκλα
Όπως αναφέρει η «Daily mail» Άγγλος κεντρικός αμυντικός αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι λόγω τραυματισμών στην πλάτη που υπέστη κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και που τον αναγκάζουν να νοσηλεύεται τακτικά στο Ντουμπάι.
Ο Φέρντιναντ είναι πλέον 47 ετών και είχε μια λαμπρή καριέρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Εθνική Αγγλίας, παίζοντας σχεδόν 600 αγώνες στην καριέρα του, πριν αποσυρθεί το 2015.
