ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη

Πώς το κατάφερε; Παίκτης ιστορικής γερμανικής ομάδας τραυματίζεται, ενώ άλλαζε… ρούχα
SPORTS

Πώς το κατάφερε; Παίκτης ιστορικής γερμανικής ομάδας τραυματίζεται, ενώ άλλαζε… ρούχα

Μπορείτε να το πιστέψετε; Ο Μάικ Ναουρόφσκι ήταν προγραμματισμένο να παίξει στην αρχική ενδεκάδα του Ανόβερου εναντίον της Χολστάιν Κίελ

Πώς το κατάφερε; Παίκτης ιστορικής γερμανικής ομάδας τραυματίζεται, ενώ άλλαζε… ρούχα
Ωστόσο, λίγο πριν τον αγώνα, ο αμυντικός αναγκάστηκε να αποσυρθεί. «Τον πόνεσε η πλάτη το πρωί, όταν άλλαζε ρούχα», αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας Κριστιάν Τιτζ. Σίγουρα είναι ο πιο περίεργος τραυματισμός της σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Πριν από τους εντός έδρας αγώνες, οι παίκτες του Ανοβέρου μπορούν να κοιμούνται στο σπίτι τους. Ο Ναουρόφσκι εξετάστηκε ξανά από τον γιατρό της ομάδας μετά το ατύχημα.

Διαβάστε περισσότερα στο  monobala.gr

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης