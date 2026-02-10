To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Πώς το κατάφερε; Παίκτης ιστορικής γερμανικής ομάδας τραυματίζεται, ενώ άλλαζε… ρούχα
Πώς το κατάφερε; Παίκτης ιστορικής γερμανικής ομάδας τραυματίζεται, ενώ άλλαζε… ρούχα
Μπορείτε να το πιστέψετε; Ο Μάικ Ναουρόφσκι ήταν προγραμματισμένο να παίξει στην αρχική ενδεκάδα του Ανόβερου εναντίον της Χολστάιν Κίελ
Ωστόσο, λίγο πριν τον αγώνα, ο αμυντικός αναγκάστηκε να αποσυρθεί. «Τον πόνεσε η πλάτη το πρωί, όταν άλλαζε ρούχα», αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας Κριστιάν Τιτζ. Σίγουρα είναι ο πιο περίεργος τραυματισμός της σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.
Πριν από τους εντός έδρας αγώνες, οι παίκτες του Ανοβέρου μπορούν να κοιμούνται στο σπίτι τους. Ο Ναουρόφσκι εξετάστηκε ξανά από τον γιατρό της ομάδας μετά το ατύχημα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Πριν από τους εντός έδρας αγώνες, οι παίκτες του Ανοβέρου μπορούν να κοιμούνται στο σπίτι τους. Ο Ναουρόφσκι εξετάστηκε ξανά από τον γιατρό της ομάδας μετά το ατύχημα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα