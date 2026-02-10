Τζορτζίνα, Ferrari και… σύννεφα πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο
SPORTS

Τζορτζίνα, Ferrari και… σύννεφα πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες πόζαρε με μια Ferrari αξίας περίπου 440.000 λιρών, την ώρα που το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει αβέβαιο στη Σαουδική Αραβία, όπως αναφέρει η Sun

Τζορτζίνα, Ferrari και… σύννεφα πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Η Ισπανίδα ανάρτησε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις τελευταίες της μετακινήσεις και δραστηριότητες, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα της καθημερινότητάς της.

Μεταξύ άλλων, ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να επισκεφθεί τις πυραμίδες, ενώ πέρασε χρόνο με τα παιδιά της, παρακολουθώντας και τον Κριστιάνο Τζούνιορ σε αγώνα της ομάδας νέων της Αλ-Νασρ.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης