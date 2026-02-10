To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Τζορτζίνα, Ferrari και… σύννεφα πάνω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο
Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες πόζαρε με μια Ferrari αξίας περίπου 440.000 λιρών, την ώρα που το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει αβέβαιο στη Σαουδική Αραβία, όπως αναφέρει η Sun
Η Ισπανίδα ανάρτησε στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από τις τελευταίες της μετακινήσεις και δραστηριότητες, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα της καθημερινότητάς της.
Μεταξύ άλλων, ταξίδεψε στην Αίγυπτο για να επισκεφθεί τις πυραμίδες, ενώ πέρασε χρόνο με τα παιδιά της, παρακολουθώντας και τον Κριστιάνο Τζούνιορ σε αγώνα της ομάδας νέων της Αλ-Νασρ.
