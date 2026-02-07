Ο ΠΑΟΚ πέρασε με άνεση από τη Ρόδο επικρατώντας 90-78 του Κολοσσου, δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ, με εξαίρεση τα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα, ήταν ανώτερος και έφυγε με το διπλό από τη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό