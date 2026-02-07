Ο ΠΑΟΚ πέρασε με άνεση από τη Ρόδο επικρατώντας 90-78 του Κολοσσου, δείτε βίντεο

Σημαντικό διπλό για τον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL
. Η ομάδα του Ζντοβτς ήταν ανώτερη από τον Κολοσσό και επικράτησε με 90-78 μέσα στη Ρόδο. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 11-4, ρίχνοντας στο 4-13 τους ηττημένους
Για τους νικητές ο Μέλβιν τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους. Απο την πλευρά του Κολοσσού ο Μακ ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ο Μπέβερλι στην αναμέτρηση με τους Ροδίτες.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg8ubbajhvtl)
Κολοσσός - ΠΑΟΚ: Το ματς
O Kολοσσός
μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Μακ προηγήθηκε με 22-11 χάρη σε καλάθι του Μακ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Χουγκάζ διαμόρφωσε το 22-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Ο ΠΑΟΚ
άλλαξε εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και βελτιώθηκε και στις δύο μεριές του παρκέ. Ο Μέλβιν έγραψε το 27-39 στο 17', με τον Κολοσσό να δυσκολεύεται αρκετά. Ο Μακ ήταν εκείνος που έκανε το 36-44 στο ημίχρονο.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg8sux6oigwh)
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνέχισε να ελέγχει το ματς και την τρίτη περίοδο, κάνοντας το 47-60 με τον Μέλβιν. Κάπου εκεί... ξύπνησε ο Κολοσσός και μείωσε με το καλάθι του Γκαλβανίνι σε 56-62, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.
Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν... γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατάφεραν να προηγηθούν με 14 πόντους διαφορά, αφού ο Ταϊρί έγραψε το 68-82, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει, με τον ΠΑΟΚ να φτάσει στην 11η νίκη του στο πρωτάθλημα.
Τα δεκάλεπτα: 22-15, 36-44, 59-65, 78-90
MVP: Ο Μέλβιν τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 8/10 σουτ και 4/5 τρίποντα και ήταν ο κορυφαίος.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Μακ, Ραντλ και Γκαλβανίνι είχαν 19, 16 και 16 πόντους αντίστοιχα αλλά δεν έσωσαν την ομάδα τους.