Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στη Euroleague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στη Euroleague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
Όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι, αυτή είναι η πρώτη κίνηση που έκαναν στο συγκεκριμένο θέμα καθώς θα ακολουθήσουν κι άλλες
Όπως είχε προαναγγείλει με ανακοίνωση του ο Παναθηναϊκός, προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ντουμπάι BC.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ερυθρόλευκος τεχνικός μετά την ήττα του Ολυμπιακού κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, είχε φραστικό επεισόδιο με Έλληνα οπαδό, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη τονίζοντας ότι αυτή η συμπεριφορά δεν τον αντιπροσωπεύει.
Οι πράσινοι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ανέφεραν πως «κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του» δείχνοντας ότι θα δώσει συνέχεια στο θέμα και τρεις ημέρες αργότερα προχώρησε στην καταγγελία στη Euroleague, επισημαίνοντας ότι αυτή θα είναι η πρώτη από τις ενέργειες που θα κάνει.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Υπενθυμίζουμε ότι ο ερυθρόλευκος τεχνικός μετά την ήττα του Ολυμπιακού κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, είχε φραστικό επεισόδιο με Έλληνα οπαδό, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη τονίζοντας ότι αυτή η συμπεριφορά δεν τον αντιπροσωπεύει.
Οι πράσινοι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ανέφεραν πως «κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του» δείχνοντας ότι θα δώσει συνέχεια στο θέμα και τρεις ημέρες αργότερα προχώρησε στην καταγγελία στη Euroleague, επισημαίνοντας ότι αυτή θα είναι η πρώτη από τις ενέργειες που θα κάνει.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα