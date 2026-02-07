Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στη Euroleague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στη Euroleague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι

Όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι, αυτή είναι η πρώτη κίνηση που έκαναν στο συγκεκριμένο θέμα καθώς θα ακολουθήσουν κι άλλες

Ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στη Euroleague για τη συμπεριφορά του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
Όπως είχε προαναγγείλει με ανακοίνωση του ο Παναθηναϊκός, προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ντουμπάι BC.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ερυθρόλευκος τεχνικός μετά την ήττα του Ολυμπιακού κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, είχε φραστικό επεισόδιο με Έλληνα οπαδό, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη τονίζοντας ότι αυτή η συμπεριφορά δεν τον αντιπροσωπεύει.

Οι πράσινοι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, ανέφεραν πως «κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του» δείχνοντας ότι θα δώσει συνέχεια στο θέμα και τρεις ημέρες αργότερα προχώρησε στην καταγγελία στη Euroleague, επισημαίνοντας ότι αυτή θα είναι η πρώτη από τις ενέργειες που θα κάνει.

Πηγή:www.gazzetta.gr
