Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Super League 1

Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής (21:00) στο Καραϊσκάκη

Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Sold out για το ντέρμπι αιωνίων ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται την Κυριακή (21:00) στο Καραϊσκάκη τον Παναθηναϊκό σ' αγώνα της 20ης ημέρας της Stoiximan Super League με τα εισιτήρια να εξαντλούνται από το μεσημέρι της Παρασκευής. 

O Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη με σκορ 3-0, το οποίο και τον ανέβασε στην 1η θέση, και ο Παναθηναϊκός από την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στο Κύπελλο.


Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης