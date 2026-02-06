Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ολυμπιακός: Sold out το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής (21:00) στο Καραϊσκάκη
Sold out για το ντέρμπι αιωνίων ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Η ομάδα του Πειραιά υποδέχεται την Κυριακή (21:00) στο Καραϊσκάκη τον Παναθηναϊκό σ' αγώνα της 20ης ημέρας της Stoiximan Super League με τα εισιτήρια να εξαντλούνται από το μεσημέρι της Παρασκευής.
O Ολυμπιακός προέρχεται από τη νίκη επί του Αστέρα στην Τρίπολη με σκορ 3-0, το οποίο και τον ανέβασε στην 1η θέση, και ο Παναθηναϊκός από την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στο Κύπελλο.
