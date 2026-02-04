Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Μπενίτεθ: Στο Κύπελλο μετράει πολύ το συναίσθημα
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να παίξει όπως στο πρώτο ματς του πρωταθλήματος
Ημέρα Κυπέλλου στη Λεωφόρο.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στον 1ο ημιτελικό (20:30) τον ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Cosmote TV για το παιχνίδι και τον τομέα που θα κριθεί.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
«Προφανώς θέλουμε να επαναλάβουμε τον πρώτο εφετινό μεταξύ μας αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ήταν καλός για εμάς. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Όταν παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια, δεν έχεις πολύ χρόνο για να προετοιμαστείς, όμως αναλύσαμε τι κάναμε καλά και τι λάθος και θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε τα θετικά, αποφεύγοντας τα αρνητικά. Συνήθως στις διοργανώσεις του Κυπέλλου ο συναισθηματικός τομέας μετρά. Μετρά πολύ…
Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλουμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι και από τακτική άποψη. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε όλες τις λεπτομέρειες. Για εμάς ο πρώτος αγώνας είναι ένα ματς, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να τα πάμε καλά. Παίζουμε στην έδρα μας και ευτυχώς οι φίλαθλοί μας θα είναι δίπλα στην ομάδα, κάτι που είναι πολύ καλό για εμάς προκειμένου να μας βοηθήσουν να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς».
