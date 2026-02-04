Μπενίτεθ: Στο Κύπελλο μετράει πολύ το συναίσθημα

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να παίξει όπως στο πρώτο ματς του πρωταθλήματος