Euroleague: Δοκιμασία κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης για τον Παναθηναϊκό απόψε

Μετά τον... χαμό που έφερε η ήττα του από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (1/2, 102-95), ο Παναθηναϊκός
καλείται να βγάλει αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται απόψε (3/2) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague και θέλει να γράψει την 16η νίκη της στον θεσμό, κάνοντας το 2/2 απέναντι στους Ισπανούς (είχε νικήσει και στη Μαδρίτη). Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
Όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 15-10 και προέρχεται από νίκη 79-78 επί της Βιλερμπάν στη Λιόν, σε ένα παιχνίδι που κυριάρχησε από την αρχή, όμως οι κακές αποφάσεις των τελευταίων λεπτών έβαλαν τους Γάλλους ξανά το παιχνίδι. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, είναι φανερό πως η διπλή αγωνιστική που ξεκινά έχει τεράστια σημασία για τον Παναθηναϊκό, βαθμολογικά και ψυχολογικά.
Οι Μαδριλένοι έχουν ρεκόρ 16-9 στη EuroLeague και προέρχονται από ήττα στο Παρίσι, πριν από αυτή όμως μετρούσαν έξι σερί νίκες στη διοργάνωση, μπαίνοντας γερά στη μάχη της τετράδας μετά από ένα άνευρο ξεκίνημα. Με όπλο την εξαιρετική της άμυνα που συχνά υψώνει τείχος στον αντίπαλο, η «βασίλισσα» είναι μία ομάδα με τρομερό ταλέντο και φυσικά πολύ δυνατή αντίπαλος.
Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει ακόμη στον τραυματία Κέντρικ Ναν, και φυσικά στον Ματίας Λεσόρ. Από την άλλη, η Ρεάλ θα παραταχθεί με τις σημαντικές απουσίες των Τεό Μαλεντόν και Γκάμπριελ Ντεκ. Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία).