Euroleague: Δοκιμασία κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης για τον Παναθηναϊκό απόψε

Λίγες ημέρες μετά την κρίση που έφερε η ήττα από τον Άρη, οι «πράσινοι» πρέπει να ανταπεξέλθουν απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο