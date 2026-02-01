Basket League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, αγκαλιάζει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός
Δεύτερη ήττα για τον Παναθηναϊκό στη φετινή Basket League

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο με 102-95, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στη δεύτερη ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Έτσι, ο Ολυμπιακός που διεύρυνε το αήττητο σερί του στο 16-0 μετά τη νίκη με 94-71 επί του Περιστερίου, έκανε αποφασιστικό βήμα για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Telekom Center Athens τη Δευτέρα 30/3 στις 19:00, για την 23η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Aποτελέσματα-17η αγωνιστική
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Ηρακλής - Καρδίτσα 93-73
Ολυμπιακος - Περιστέρι 94-71
ΑΕΚ - Κολοσσός Ρόδου 96-83
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Μαρούσι - Πανιώνιος 97-105
Άρης - Παναθηναϊκός 102-95

Τετάρτη 25 Μαρτίου
ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00)

Η κατάταξη
Ολυμπιακός 16-0
Παναθηναϊκός 14-2
ΑΕΚ 11-4
ΠΑΟΚ 10-4
Άρης 8-7
Μύκονος 7-8
Ηρακλής 7-8
Προμηθέας 6-9
Περιστέρι 6-9
Πανιώνιος 4-12
Κολοσσός Ρόδου 4-12
Καρδίτσα 4-12
Πανιώνιος 3-13
Επόμενη αγωνιστική (18η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Κολοσσός - ΠΑΟΚ (15:45)
Πανιώνιος - Μύκονος (16:00)
ΑΕΚ - Μαρούσι (18:00)
Περιστέρι - Ηρακλής (18:15)
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός - Προμηθέας (13:00)
Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16:00)
