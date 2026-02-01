Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Μπαρτζώκας για τον φετινό Ολυμπιακό: Καλοί χαρακτήρες, καλοί συμπαίκτες και ακούν τον προπονητή
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι της Τρίτης με την Ντουμπάι BC αλλά και για το σπουδαίο κλίμα στην ομάδα του Ολυμπιακού
Για το Ντουμπάι πέταξε το μεσημέρι της Κυριακής ο Ολυμπιακός.
Η ομάδα μπάσκετ του συλλόγου παίξει την Τρίτη εκτός έδρας με την Ντουμπάι BC για τη Euroleague με τον Γιώργο Μπαρτζώκα κατά την αναχώρηση να σχολιάζει το ματς που έρχεται, το μεγάλο ρόστερ αλλά και το κλίμα στον Ολυμπιακό.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
Για το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC: «Είναι μια ομάδα με εξαιρετικό επιθετικό ταλέντο για αυτό άλλωστε σκοράρει τόσο πολύ και μέσα στο γήπεδό της είναι μια πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Με τις συνθήκες που υπάρχουν εκεί, ξέρετε αλλαγή ώρας, μεγάλο ταξίδι και όλα τα υπόλοιπα, για αυτό φεύγουμε μια μέρα νωρίτερα. Νιώθουμε καλά αγωνιστικά και νιώθουμε πως βελτιωνόμαστε σαν ομάδα στους τομείς του παιχνιδιού που υστερούσαμε αλλά και σε τομείς παιχνιδιού που είμαστε καλοί όμως πολλές φορές αυτό δεν μετράει, έχει να κάνει με την προσέγγιση του συγκεκριμένου παιχνιδιού και τα συγκεκριμένα χρονικά λεπτά».
Για το μεγάλο και γεμάτο ρόστερ: «Δεν μπορώ να παραπονεθώ ίσα ίσα το αντίθετο συμβαίνει. Πρέπει να είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δική μου πλευρά γιατί υπάρχουν τόσοι ταλαντούχοι παίκτες που μπορεί να κάνουν τόσα διαφορετικά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο κάθε ένας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ακόμα και από τους 3 ψηλούς μας αυτή τη στιγμή, προσφέρουν διαφορετικά πράγματα μέσα στο γήπεδο, όπως και στους γκάρντ και στους φόργουορντ που έχουμε. Είναι ένα μεγάλο ρόστερ όπως λέτε και εσείς αλλά όπως είδατε χθες κατεβήκαμε με δέκα άτομα στο ελληνικό πρωτάθλημα δείγμα της συνθήκης που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πολλοί τραυματισμοί, περιορισμός των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα, πάρα πολλά παιχνίδια και πρέπει να ανταποκριθούμε. Με το ρόστερ που έχουμε νιώθω πιο ασφαλής, προφανώς, αλλά σας θυμίζω ότι η απουσία του Μιλουτίνοβ και η ήττα στη Φενέρμπαχτσε μας επηρέασε πολύ. Λίγο πριν είχαμε πάρει τον Ταϊρίκ Τζόουνς και έχουμε ακόμα μια σημαντική βοήθεια σε αυτόν τον τομέα οπότε όταν γυρίσει και ο Μόρις και ο Νιλικίνα και φυσικά τον Παπανικολάου που δεν παίζει τώρα, θα είμαστε πια μια ομάδα που θα έχει λύσεις για κάθε πρόβλημα”.
Για την αγκαλιά στον Ντόρσεϊ στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα: Καταρχήν είχαμε μιλήσει στο time out πριν. Με τον Ντόρσεϊ είχαμε κάνει δύο-τρία turnovers σε εκείνο το χρονικό διάστημα και στην τελευταία επίθεση που δώσαμε κάποια σενάρια που μπορούν να γίνουν, του είπα πως εσύ θα βάλεις το σουτ και για αυτό με έδειξε μετά, πιο πολύ γιατί ήταν μια συννενόηση που είχε γίνει από πριν ως δείγμα εμπιστοσύνης δικής μου προς αυτόν αλλά και ανταπόδοσης αυτού προς εμένα, σε εισαγωγικά όλο αυτό. Μετά η αγκαλιά που λέτε είναι η χαρά της νίκης γιατί έτσι όπως είναι το μπάσκετ πια δεν έχεις πολύ χρόνο να χαρείς. Χαίρεσαι κάποιες στιγμές και μετά μπαίνεις στον επόμενο προβληματισμό. Επομένως ήταν μια εκδήλωση χαράς, τίποτα παραπάνω”.
Για αυτά που είχαν γραφτεί για το κλίμα της ομάδας: «Δεν ξέρω πραγματικά πού είχε γραφτεί αυτό και από ποια μέσα και σε τί αποσκοπούσαν. Όλες οι ομάδες είναι οικογένειες. Ούτε είναι όλα ρόδινα, ούτε όλα άσχημα και μέσα στη χρονιά επειδή υπάρχουν μεγάλες εντάσεις πάντα υπάρχουν τα πάνω-κάτω στις σχέσεις των ανθρώπων. Νομίζω όμως γενικά πως είναι ένα από τα καλύτερα που έχω συναντήσει. Καλοί χαρακτήρες, καλοί συμπαίκτες και ακούν τον προπονητή. Γενικά πιστεύω πως είναι από τις καλύτερες δουλείες που έχω κάνει όσον αφορά την ατμόσφαιρα που υπάρχει».
