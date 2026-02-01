Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για Βλαχοδήμο – Δύσκολη υπόθεση, όλα ανοιχτά για το μέλλον του
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει εξελιχθεί σε βασικός «πυλώνας» της Σεβίλλης και ο σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για να διατηρήσει τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα στο ρόστερ και τη νέα σεζόν

Ο 30χρονος γκολκίπερ, που αγωνίζεται στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, ως δανεικός από τη Νιούκαστλ, πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και έχει καθιερωθεί ως βασικός και αναντικατάστατος, γεγονός που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τη διοίκηση των Ανδαλουσιάνων.


