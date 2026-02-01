Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για Βλαχοδήμο – Δύσκολη υπόθεση, όλα ανοιχτά για το μέλλον του

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει εξελιχθεί σε βασικός «πυλώνας» της Σεβίλλης και ο σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για να διατηρήσει τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα στο ρόστερ και τη νέα σεζόν