ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Ο Ελ Καμπί δεν θα κάνει ρεκόρ με την Ένωση
Ο Ελ Καμπί έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού και η Ένωση θ' αποφύγει έναν «εφιάλτη»
Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν θα είναι αυτή τη φορά η αιχμή του δόρατος για τον Ολυμπιακό.
Ο τεχνικός των Πειραιωτών θα στερηθεί το μεγάλο του όπλο και ο συνάδελφός του της Ένωσης, ο Μάρκο Νίκολιτς, θα έχει έναν πονοκέφαλο λιγότερο. Η ΑΕΚ μέχρι τώρα με τον Ελ Καμπί είχε βρει τον μπελά της. Ο 32χρονος (25/6/93) Μαροκινός επιθετικός έχει τρομερή παράδοση εναντίον της ΑΕΚ και δεν θα μπορέσει να τη συνεχίσει.
Ο φορ του Ολυμπιακού έχει σκοράρει κόντρα στην Ένωση περισσότερες φορές από κάθε άλλη ελληνική ομάδα. Ο Ελ Καμπί έχει 4 γκολ σε 9 ματς με τον ΠΑΟΚ, 4 γκολ σε 7 ματς με τον Άρη και 2 γκολ σε 10 αγώνες σε ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό. Με την ΑΕΚ έχει σε 9 αγώνες 7 γκολ και μία ασίστ…
Ο Ελ Καμπί από τα 9 ματς εναντίον της ΑΕΚ βρήκε δίχτυα στα πέντε. Στα τέσσερα παιχνίδια που σκόραρε, νίκησε ο Ολυμπιακός και στο άλλο το αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Σε μία ακόμα νίκη επί της Ένωσης δεν είχε γκολ, αλλά έδωσε ασίστ. Στο ματς του πρώτου γύρου στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 26/10/25 είχε ανοίξει το σκορ με πέναλτι.
Να σημειωθεί ότι τα 7 γκολ του Ελ Καμπί εναντίον της ΑΕΚ είναι προσωπικό ρεκόρ. Τόσα γκολ έχει σημειώσει και κόντρα στην Ντιφάα Ελ Τζαντίντα, ομάδα της πατρίδας του. Ακολουθεί ο Βόλος, τον οποίο έχει πληγώσει 5 φορές κι αρκετές ομάδες με 4 γκολ.
Τα ματς του Ελ Καμπί με την ΑΕΚ
Super League
2023-24
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (ένα γκολ, 81' συμμετοχής)
2024-25
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 4-1 (τρία γκολ, 90' συμμετοχής)
Κύπελλο Ελλάδας
2024-25
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 6-0 (ένα γκολ, 17' συμμετοχής)
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 2-0 (μηδέν γκολ, 22' συμμετοχής)
Super League Playoffs
2023-24
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-0 (μηδέν γκολ, 61' συμμετοχής)
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 (μία ασίστ, 90' συμμετοχής)
2024-25
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-0 (ένα γκολ, 90 λεπτά συμμετοχής)
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-2 (μηδέν γκολ, 72' συμμετοχής)
2025-26
Πηγή: gazzetta.gr
