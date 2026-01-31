Μπαρτζώκας για Αταμάν: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά», βίντεο
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Εργκίν Αταμάν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Μπαρτζώκας για Αταμάν: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά», βίντεο

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου κλήθηκε να σχολιάσει την δήλωση του Εργκίν Αταμάν για την σοβαρότητα που δείχνουν οι ερυθρόλευκοι στα παιχνίδια τους

Μπαρτζώκας για Αταμάν: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά», βίντεο
Πριν από τρεις εβδομάδες ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 40αρα την Καρδίτσα και ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Περιστερίου. 

Τότε, στις 11 Ιανουαρίου, ο Εργκίν Αταμάν είχε συγχαρεί τον Ολυμπιακό για την σοβαρότητα που δείχνει στα ματς του, και σήμερα (31/1) μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Περιστέρι ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει εκείνη την δήλωση. 

 «Η τελική διαφορά δεν παίζει τόσο ρόλο, θα μπορούσε να είναι μικρότερη ή και μεγαλύτερη. Το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα είναι δεδομένο.

Για τη δήλωση του κόουτς Αταμάν δεν θα ήθελα να πω κάτι. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά, το σέβομαι και προχωράμε παρακάτω» είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Έλληνας τεχνικός.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης