Μπαρτζώκας για Αταμάν: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά», βίντεο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά από τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου κλήθηκε να σχολιάσει την δήλωση του Εργκίν Αταμάν για την σοβαρότητα που δείχνουν οι ερυθρόλευκοι στα παιχνίδια τους
Πριν από τρεις εβδομάδες ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 40αρα την Καρδίτσα και ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Περιστερίου.
Τότε, στις 11 Ιανουαρίου, ο Εργκίν Αταμάν είχε συγχαρεί τον Ολυμπιακό για την σοβαρότητα που δείχνει στα ματς του, και σήμερα (31/1) μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Περιστέρι ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει εκείνη την δήλωση.
«Η τελική διαφορά δεν παίζει τόσο ρόλο, θα μπορούσε να είναι μικρότερη ή και μεγαλύτερη. Το ότι είμαστε σοβαρή ομάδα είναι δεδομένο.
Για τη δήλωση του κόουτς Αταμάν δεν θα ήθελα να πω κάτι. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να περνάει πράγματα επικοινωνιακά, το σέβομαι και προχωράμε παρακάτω» είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Έλληνας τεχνικός.
