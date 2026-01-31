«Διπλό» σκάνδαλο με χρυσούς Ολυμπιονίκες: Συνελήφθησαν για υπερβολική ταχύτητα και κατοχή ναρκωτικών

Σε νέα περιπέτεια με τον νόμο βρέθηκε η Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον, με την υπόθεση να παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της εμπλοκής και του συντρόφου της, Κρίστιαν Κόλμαν