Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
«Διπλό» σκάνδαλο με χρυσούς Ολυμπιονίκες: Συνελήφθησαν για υπερβολική ταχύτητα και κατοχή ναρκωτικών
«Διπλό» σκάνδαλο με χρυσούς Ολυμπιονίκες: Συνελήφθησαν για υπερβολική ταχύτητα και κατοχή ναρκωτικών
Σε νέα περιπέτεια με τον νόμο βρέθηκε η Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον, με την υπόθεση να παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της εμπλοκής και του συντρόφου της, Κρίστιαν Κόλμαν
Όπως αναφέρει η «Marca» η δύο φορές Ολυμπιονίκης σπρίντερ συνελήφθη στην κομητεία Όραντζ της Φλόριντα για υπερβολική ταχύτητα, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 μέτρων του 2019 αντιμετώπισε κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης και κατοχή ναρκωτικών.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου των αρχών, η Ρίτσαρντσον οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, κινούμενη επικίνδυνα κοντά σε άλλα οχήματα και αλλάζοντας λωρίδες για να προσπεράσει. Η αθλήτρια συνελήφθη επιτόπου, με την εγγύησή της να ορίζεται στα 500 δολάρια, ποσό που κατέβαλε άμεσα, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου των αρχών, η Ρίτσαρντσον οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, κινούμενη επικίνδυνα κοντά σε άλλα οχήματα και αλλάζοντας λωρίδες για να προσπεράσει. Η αθλήτρια συνελήφθη επιτόπου, με την εγγύησή της να ορίζεται στα 500 δολάρια, ποσό που κατέβαλε άμεσα, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα