«Διπλό» σκάνδαλο με χρυσούς Ολυμπιονίκες: Συνελήφθησαν για υπερβολική ταχύτητα και κατοχή ναρκωτικών
SPORTS

«Διπλό» σκάνδαλο με χρυσούς Ολυμπιονίκες: Συνελήφθησαν για υπερβολική ταχύτητα και κατοχή ναρκωτικών

Σε νέα περιπέτεια με τον νόμο βρέθηκε η Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον, με την υπόθεση να παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της εμπλοκής και του συντρόφου της, Κρίστιαν Κόλμαν

«Διπλό» σκάνδαλο με χρυσούς Ολυμπιονίκες: Συνελήφθησαν για υπερβολική ταχύτητα και κατοχή ναρκωτικών
Όπως αναφέρει η «Marca» η δύο φορές Ολυμπιονίκης σπρίντερ συνελήφθη στην κομητεία Όραντζ της Φλόριντα για υπερβολική ταχύτητα, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής των 100 μέτρων του 2019 αντιμετώπισε κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης και κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου των αρχών, η Ρίτσαρντσον οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 160 χιλιομέτρων την ώρα, κινούμενη επικίνδυνα κοντά σε άλλα οχήματα και αλλάζοντας λωρίδες για να προσπεράσει. Η αθλήτρια συνελήφθη επιτόπου, με την εγγύησή της να ορίζεται στα 500 δολάρια, ποσό που κατέβαλε άμεσα, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη.


Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr

