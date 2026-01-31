Αντετοκούνμπο: Τρολάρει Ντουράντ και Κένταλ Τζένερ και απευθύνεται σε… εταιρεία προφυλακτικών για εμπορική συμφωνία
Αντετοκούνμπο: Τρολάρει Ντουράντ και Κένταλ Τζένερ και απευθύνεται σε… εταιρεία προφυλακτικών για εμπορική συμφωνία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε να κάνει λίγη πλάκα μέσω social media αναζητώντας συνεργασία με εταιρεία προφυλακτικών

Αντετοκούνμπο: Τρολάρει Ντουράντ και Κένταλ Τζένερ και απευθύνεται σε… εταιρεία προφυλακτικών για εμπορική συμφωνία
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στα πιτς εξαιτίας της θλάσης στη γάμπα που τον ταλαιπωρεί, όμως δεν χάνει το χιούμορ του.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανήρτησε δύο story δείχνοντας πως είναι σε αναζήτηση... εμπορικής συμφωνίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε το παράδειγμα του Κέβιν Ντουράντ με το deal που έκανε με την εταιρεία περιποίησης «CeraVe», αλλά και την Κένταλ Τζένερ που πρόσφατα συνεργάστηκε με την εταιρεία ρούχων «Fanatics» προκαλώντας σάλο με τη διαφήμισή της και την καυστική/ χιουμοριστική αναφορά στις σχέσεις της με παίκτες του NBA.

Αντετοκούνμπο: Τρολάρει Ντουράντ και Κένταλ Τζένερ και απευθύνεται σε… εταιρεία προφυλακτικών για εμπορική συμφωνία


Με τη σειρά του ο «Greek Freak» το πήγε σε άλλο επίπεδο και ανέφερε την εταιρεία προφυλακτικών «Trojan» ρωτώντας αν... δουλεύουν τα προϊόντα της. Μάλιστα το πήγε ένα βήμα παραπάνω φτιάχνοντας το παράδειγμα μιας πιθανής διαφήμισης σε περίπτωση συνεργασίας προκαλώντας άφθονο γέλιο.
