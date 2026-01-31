Το BBC τον αποθεώνει: Ο πρώην γκολκίπερ του Παναθηναϊκού που σκοράρει ασταμάτητα και με… στιλ στα 41 του!
Το BBC τον αποθεώνει: Ο πρώην γκολκίπερ του Παναθηναϊκού που σκοράρει ασταμάτητα και με… στιλ στα 41 του!

Ο άλλοτε τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, με παραστάσεις από ευρωπαϊκές βραδιές και μεγάλα ματς στ’ αγγλικά γήπεδα, έχει σήμερα έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στο ποδόσφαιρο

Το BBC τον αποθεώνει: Ο πρώην γκολκίπερ του Παναθηναϊκού που σκοράρει ασταμάτητα και με… στιλ στα 41 του!
Ο Λουκ Στιλ, στα 41 του χρόνια, δεν υπερασπίζεται πλέον την εστία, αλλά… σκοράρει ακατάπαυστα, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για το παιχνίδι δεν γνωρίζει θέσεις ούτε ηλικία.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το «BBC», ο Άγγλος πρώην γκολκίπερ, που φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και αγωνίστηκε μαζί του στο Europa League, ζει μια δεύτερη, απρόσμενη ποδοσφαιρική νιότη ως επιθετικός της YDP, ομάδας που αγωνίζεται στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και αποτελεί κομμάτι του Youth Dreams Project, το οποίο ο ίδιος συνίδρυσε το 2014 στο Πίτερμπορο.


