Pacific Tigers: Ανακοίνωσαν τον 18χρονο Ελληνοαμερικανό Ίωνα Παπαϊωάννου
Pacific Tigers: Ανακοίνωσαν τον 18χρονο Ελληνοαμερικανό Ίωνα Παπαϊωάννου

O Ελληνοαμερικανός μέσος μετακομίζει στο Στόκτον της Καλιφόρνια, έχοντας ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον της Εθνικής Αμερικής Κ19

Pacific Tigers: Ανακοίνωσαν τον 18χρονο Ελληνοαμερικανό Ίωνα Παπαϊωάννου
Η πρώτη μεταγραφή των Tigers είναι ο Ίωνας Παπαϊωάννου. Με επαγγελματική θητεία σε ΟΦΗ και Μαρκό, ο Ελληνοαμερικανός μέσος μετακομίζει στο Στόκτον της Καλιφόρνια, έχοντας ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον της Εθνικής Αμερικής Κ19.

Παρά το ασφυκτικό «πρέσινγκ» από κορυφαία ποδοσφαιρικά προγράμματα κολλεγίων όπως τα UCLA, St. John’s, Binghamton και Virginia, o 18χρονος άσος επέλεξε το πανεπιστήμιο που ανέδειξε τον κορυφαίο στόπερ του MLS, Tristan Blackmon των Vancouver Whitecaps.

Ο προπονητής του Pacific, Andres Ochoa δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές του Παπαϊωάννου ως "Tiger". Έρχεται σε εμάς με ένα εξαιρετικό υπόβαθρο και ποδοσφαιρική «πάστα». Ελπίζουμε να συνεχίσουμε την εξέλιξή του και να καλλιεργήσουμε τις ικανότητές του για το επόμενο επίπεδο».

Η επίσημη ανάρτηση:

