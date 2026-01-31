ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για Σάντσες, σύμφωνα με τους Μεξικάνους

Ο ΠΑΟΚ πιέζει την Κρουζ Αζούλ να πει το «ναι» για τον Χόρχε Σάντσες κάνοντας νέα προσφορά, με την οικονομική διαφορά να παραμένει μικρή