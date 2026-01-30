ΠΑΟΚ: Οι ώρες των αγώνων του Europa League με τη Θέλτα
Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:45 στην Τούμπα και η ρεβάνς στις 22:00 στην Ισπανία
ΠΑΟΚ και Θέλτα μετά τη League Phase του Europa League θα συναντηθούν και στα playoffs της διοργάνωσης για να παλέψουν για ένα εισιτήριο για τη φάση των «16».
Όπως προέκυψε από την κλήρωση το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα με ώρα έναρξης 19:45 ενώ η ρεβάνς στο Βίγκο στις 26/2 θα ξεκινήσει στις 22:00.
