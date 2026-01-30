ΠΑΟΚ: Οι ώρες των αγώνων του Europa League με τη Θέλτα
SPORTS
ΠΑΟΚ Θέλτα Europa League

ΠΑΟΚ: Οι ώρες των αγώνων του Europa League με τη Θέλτα

Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:45 στην Τούμπα και η ρεβάνς στις 22:00 στην Ισπανία

ΠΑΟΚ: Οι ώρες των αγώνων του Europa League με τη Θέλτα
3 ΣΧΟΛΙΑ
ΠΑΟΚ και Θέλτα μετά τη League Phase του Europa League θα συναντηθούν και στα playoffs της διοργάνωσης για να παλέψουν για ένα εισιτήριο για τη φάση των «16». 

Όπως προέκυψε από την κλήρωση το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα με ώρα έναρξης 19:45 ενώ η ρεβάνς στο Βίγκο στις 26/2 θα ξεκινήσει στις 22:00. 



3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης