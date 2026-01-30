Ολυμπιακός: Σπουδαία κίνηση από τον Βεζένκοφ, έβγαλε τη φανέλα του και τη χάρισε σε κοριτσάκι που τον περίμενε, βίντεο
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την Παρασκευή την καθιερωμένη «καλημέρα» μετά από τους αγώνες της ομάδας στην Ευρώπη. 

Μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα ανέβασε βίντεο στα social media με την σπουδαία κίνηση του Σάσα Βεζένκοφ. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Βούλγαρος φόργουορντ έβγαλε τη φανέλα του και έσπευσε να την δώσει σε κοριτσάκι που ήταν μαζί με τον πατέρα του πίσω από την μπασκέτα. 

Το κορίτσι με ειδικές ικανότητες, μέλος του προγράμματος ONE Team ήταν εκεί με τον πατέρα του ο οποίος είπε: «Σε περίμενε πως και πως να ξέρεις». 

«Κοριτσάρα μου σ' αγαπώ θα τα ξαναπούμε σύντομα» είπε ο Σάσα και παρέδωσε τη φανέλα. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έγραψε: «Καλημέρα! Κάποιοι δεσμοί γεννιούνται μέσα από το μπάσκετ και γίνονται ακόμη περισσότερα από το παιχνίδι. Ο Σάσα Βεζένκοβ δώρισε τη φανέλα του σε ένα μικρό κορίτσι από το ONE Team».
