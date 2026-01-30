Το σκάνδαλο πίσω από τον παίκτη-θρύλο που κράτησε… μυστικά εκτός Hall of Fame η Premier League

Η προγραμματισμένη ένταξη του Ράιαν Γκιγκς στο Hall of Fame ανεστάλη… σιωπηρά, όπως αποκαλύπτει η «Telegraph» και ο λόγος έχει να κάνει με τη δίκη για την την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ