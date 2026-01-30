Το σκάνδαλο πίσω από τον παίκτη-θρύλο που κράτησε… μυστικά εκτός Hall of Fame η Premier League
SPORTS

Το σκάνδαλο πίσω από τον παίκτη-θρύλο που κράτησε… μυστικά εκτός Hall of Fame η Premier League

Η προγραμματισμένη ένταξη του Ράιαν Γκιγκς στο Hall of Fame ανεστάλη… σιωπηρά, όπως αποκαλύπτει η «Telegraph» και ο λόγος έχει να κάνει με τη δίκη για την την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο 52χρονος σήμερα Ουαλός επρόκειτο να ήταν ανάμεσα στους πρώτους ποδοσφαιριστές που θα εισάγονταν στο Hall of Fame, μαζί με τον Άλαν Σίρερ, ωστόσο… αφαιρέθηκε αθόρυβα από τη σχετική λίστα λόγω της ποινικής υπόθεσης που εκκρεμούσε εις βάρος του.

Αρχικά, όπως αποκαλύπτει το βρετανικό μέσο η τελετή είχε προγραμματιστεί για το 2020, όμως αναβλήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Τρία χρόνιοα μετά και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2023, ο Γκιγκς αθωώθηκε από τις κατηγορίες για επίθεση σε βάρος της πρώην συντρόφου του, Κέιτ Γκρέβιλ, και της αδελφής της.

