Με τις καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine
Παναθηναϊκός: Ψάχνει διπλό στην έδρα της Βιλερμπάν και επιστροφή στις νίκες
Παναθηναϊκός: Ψάχνει διπλό στην έδρα της Βιλερμπάν και επιστροφή στις νίκες
Δεν ακολούθησε στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν, ενώ κανονικά μέσα βρίσκονται οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Μήτογλου και Όσμαν επιστρέφουν
Μετά την ήττα από τη Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Λυών και θέλει νίκη (21:45, Novasports Prime) κόντρα στη Βιλερμπάν.
Δεν ακολούθησε στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν, ενώ κανονικά μέσα βρίσκονται οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Μήτογλου και Όσμαν επιστρέφουν, ενώ ο Χολμς ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και δεν προπονήθηκε χθες.
Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στην αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Γαλλία και αναφέρθηκε και στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάτι που έκανε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Στο 14-10 η ομάδα του Αταμάν, ενώ οι Γάλλοι έχουν 6 νίκες και 18 ήττες όντας στην 19η θέση της κατάταξης. H Bιλερμπάν δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
20:30 Μονακό - Βίρτους
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι
21:30 Μπασκόνια - Ζάλγκιρις
21:45 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
Δεν ακολούθησε στην αποστολή ο Κέντρικ Ναν, ενώ κανονικά μέσα βρίσκονται οι Ντίνος Μήτογλου, Τζέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς. Μήτογλου και Όσμαν επιστρέφουν, ενώ ο Χολμς ταλαιπωρήθηκε από στομαχικές διαταραχές και δεν προπονήθηκε χθες.
Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε στην αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Γαλλία και αναφέρθηκε και στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάτι που έκανε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Στο 14-10 η ομάδα του Αταμάν, ενώ οι Γάλλοι έχουν 6 νίκες και 18 ήττες όντας στην 19η θέση της κατάταξης. H Bιλερμπάν δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
Το πρόγραμμα της Παρασκευής
20:30 Μονακό - Βίρτους
21:00 Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι
21:30 Μπασκόνια - Ζάλγκιρις
21:45 Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα