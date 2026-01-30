Με τις καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine
Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν σήμερα τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια
Europa League: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν σήμερα τα επόμενα ευρωπαϊκά τους εμπόδια
Οι πιθανοί αντίπαλοι για τις δύο ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στο Europa League
Με ενδεχόμενο να συναντήσουν ξανά ομάδες με τις οποίες έπαιξαν και στη League Phase, έχοντας μάλιστα φτάσει κοντά σε έναν ελληνικό «εμφύλιο» κατά τη διάρκεια της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα Playoffs, στην κλήρωση των 14:00.
Ο ΠΑΟΚ μέσα σε κλίμα πένθους πάλεψε για τη νίκη στην «Groupama Arena», ωστόσο ηττήθηκε με 4-2 στο φινάλε και ολοκλήρωσε τη League Phase του Europa League στην 17η θέση. Με βάση την κατάταξη, ο Δικέφαλος του Βορρά εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα Play Off της διοργάνωσης, όπου μέσω της ενδιάμεσης φάσης θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «16».
Αντίπαλός του θα είναι είτε ο Ερυθρός Αστέρας, που τερμάτισε 15ος, είτε η Θέλτα, που κατέλαβε τη 16η θέση, όπως θα προκύψει από την κλήρωση της Παρασκευής που είναι προγραματισμένη για τις 14:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας.
Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε απέναντι στη Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όμως το γκολ των Ιταλών στο 80ό λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 κι έφερε το «τριφύλλι» στην 20ή θέση της βαθμολογίας.
Οι Πράσινοι έχουν σφραγίσει την παρουσία τους στα Play Offs της διοργάνωσης και θα μάθουν τον αντίπαλό τους στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στις 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει είτε τη Βικτόρια Πλζεν είτε τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς στις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. Αν προκριθεί, θα παίξει ξανά με τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ απέναντι σε Μπέτις ή Μίντιλαντ.
Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα προκύψουν από τα:
Γκενκ/Μπολόνια – Ντινάμο/Μπραν
Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος – Σέλτικ/Λουντογκόρετς
🚨 Europa League - Knockouts Bracket!— Football Rankings (@FootRankings) January 29, 2026
✅ Top 8: Into Round of 16
📈 9th-24th: Knockout PO
🗓️ Knockout Play-offs Draw on Friday! pic.twitter.com/fYu8rZRwaL
